Burkina Faso: Le gouvernement veut harmoniser les tarifs de la politique de gratuité des soins

Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait au Conseil une communication relative au renforcement de l'efficience de la politique de gratuité des soins à travers une harmonisation des tarifs de facturation des actes des professionnels de santé dans les formations sanitaires.

Depuis 2016, date de démarrage de la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 05 ans, si pour les frais des médicaments et du carburant il existe une harmonisation des prix de facturation, ce n'est pas le cas pour les autres actes des professionnels de santé (consultations, interventions, examens complémentaires et hospitalisation).

Pour corriger ces imperfections, une opération d'harmonisation des tarifs de facturation des actes de la gratuité des soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire a été initiée. Ce qui a permis de disposer d'une liste de tarifs harmonisés de facturation d'une part, dans les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les Centres médicaux (CM), les Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) et d'autre part, dans les Centres hospitaliers régionaux (CHR) et les Centres hospitaliers universitaires régionaux (CHUR).