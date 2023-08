Sénégal: Basketball-tournoi de qualification pré-olympique zone Afrique - les Lions déplument les Aigles et s'emparent de la première place

L'équipe du Sénégal a viré à la tête du groupe A en remportant le derby qui l'a opposé au Mali, lors de la dernière journée du groupe A du tournoi de qualification pré-olympique zone Afrique de Lagos.

Les Lions ont mis en avant une belle combativité pour coiffer au poteau une accrocheuse équipe des Aigles (74-71). Le Sénégal disputera samedi la demi-finale qui l'opposera au vainqueur du duel de la deuxième place dans le groupe B entre la Tunisie et la Guinée.

Le Sénégal a montré de la détermination et du caractère pour remporter ce jeudi 17 août, à Lagos, le derby qui l'a opposé au Mali pour le compte de sa seconde et dernière sortie dans le groupe A du tournoi de qualification Pré olympique zone Afrique. Les Lions se sont imposés au forceps au bout d'un match âprement disputé. Les Lions ont dû sortir les griffes pour prendre la mesure d'une physique équipe malienne. Avec une bonne assise défensive, la bande à Youssou Ndoye réussit une bonne entame ( 8-4. 4e). Avec une succession de pertes de balles et de paniers faciles ratés, les Lions se relâchent et permettent à Fousseyni Dramé et cie d'être à au contact au terme du premier quart temps (19-16).

Dans le deuxième quart temps, les Aigles mettent la pression et parviennent à faire la jonction (22-22. 3e) avant de passer devant ( 22-24; 3e) . Les Lions ne sont pas au mieux devant la défense très agressive de l'adversaire malien. Avec un nombre de 11 ballons perdus, l'équipe sénégalaise va déjouer et permettre aux Aigles de remonter la pente et d'imposer un chassé-croisé au tableau des marques ( 26-27. 5e ) et ( 26-29. 5e). Bousculé, le Sénégal s'adosse sur un bon jeu extérieur pour refaire son retard ( 31-31. 7e) avant de rejoindre les vestiaires avec une avance de 5 points (38-33).

Au retour dans le parquet, le mano à mano reprendra de plus belle ( 42-38; 4e) et ( ( 42-43; 5e). Maladroit sur la ligne des lancer-francs, le Sénégal marque le pas. Il sera vite sanctionné au terme du troisième quart temps où il accuse un retard de 5 points (49-54). Dans le dernier et décisif quart temps, le Sénégal reste sur de bonnes bases. En alternant la stratégie homme à homme avec une défense en zone, le Sénégal verrouille sa raquette et oblige les Aigles à tenter des tirs en périphérie. Une bonne défense qu'il adosse à une bonne présence dans le jeu intérieur. Le Sénégal reste aux talons de l'adversaire ( 55-58; 4e) avant de reprendre rapidement l'avantage grâce à la puissance de son pivot Gora Camara sous le cerceau (60-58e; 6e).

Le Sénégal reste dans le bon tempo. Le retour de Jean Jacques Boissy et de Lamine Samb apporte un plus et donne plus d'allant à l'attaque des Lions. Le Sénégal ne tardera pas de faire le break en larguant l'adversaire à 8 points ( 72-64) à 54 secondes du coup de gong final. Cette fois-ci, les Aigles ne reviendront pas. Brancou Badjo se chargera d'apporter la dernière estocade en concluant ses deux derniers lancer-francs et pour clôturer la marque (74-71). Le Sénégal s'empare de la première place et attend de connaitre ce vendredi son adversaire de la demi-finale entre la Guinée et la Tunisie qui s'affrontent pour la deuxième place de la poule B du tournoi de qualification pré-olympique.