Madagascar: Midi Madagascar en route pour les quarante prochaines années

Midi Madagasikara entre aujourd'hui dans sa 41ème année et toute l'équipe du journal a pleinement conscience du chemin parcouru durant les quatre décennies qui se sont écoulées.

Le 18 août 1983 sortait son premier numéro et il faisait son entrée dans le monde d'une presse malgache assez monolithique. Il y a tout de suite pris sa place en essayant d'apporter une information intéressante et diversifiée. Il a conquis, au fil des ans, toutes les couches de la société malgache et il a toujours gardé cette cote d'amour dont il jouit auprès de ses dizaines de milliers de lecteurs dans toute l'île.

Midi Madagascar en route pour les quarante prochaines années

Quand l'équipe de Midi Madagasikara évoque le passé, elle se souvient avec émotion du chemin parcouru. La fondatrice Madame Marthe Rajaofera Andriambelo avait décidé de reprendre le flambeau de son père, Monsieur Freddy Rajaofera, propriétaire du grand quotidien, le Courrier de Madagascar, le fleuron de la presse des années '60. Notre journal, sous sa direction, a conquis peu à peu un lectorat qui a apprécié la qualité de ses articles.

Il a très vite trouvé son style, avec ses informations diversifiées, couvrant toute l'actualité nationale et internationale. Il éduquait tout en divertissant. Il a traversé avec succès la période de la censure qui était un véritable carcan pour la presse malgache. Durant cette période, il est toujours resté fidèle à cette objectivité qu'il tenait à respecter. Il est devenu un quotidien d'information d'envergure nationale, étant lu sur tout le territoire de la République malgache. Sa gestion s'est modernisée et il a évolué également sur le plan technique.

Il dispose d'une des imprimeries les plus modernes de la presse malgache, lui permettant de disposer d'un tirage de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Il s'est doté de moyens informatiques performants et il est en ligne. Il est lu dans le monde entier. Pendant ces quarante ans, l'équipe de Midi Madagasikara a évolué. Une jeune génération est maintenant en place et a pris avec succès les rênes du journal. Elle aborde avec confiance l'avenir et s'apprête à mener à bien les tâches qui l'attendent pour les quarante ans à venir.