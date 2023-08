Madagascar: Erick Manana - Sans Raoul, Erick Manana n'aurait jamais existé

Ce soir aura lieu le premier concert de l'événement « Feo Roa, Gitara Roa » qui réunira Dama et Erick Manana sur la scène du CC Esca Antanimena. On sent, entre ces deux grands artistes, une complicité profonde qui ne date pas d'hier. Erick Manana a dévoilé à Midi Madagasikara la genèse de cette complicité, une belle histoire non seulement inattendue mais très touchante qui a eu un grand impact sur sa carrière musicale.

Raoul, le parrain musical d'Erick Manana

Dans son adolescence, Erick Manana était très proche de Raoul, le frère aîné de Dama, tous les deux membres du groupe Mahaleo. Raoul faisait, en quelque sorte, son éducation en matière de chant et de musique. Il arrivait également très souvent à Erick de prendre des notes lorsque Raoul composait de nouveaux textes et de nouvelles chansons. Lorsque Mahaleo se produisait en concert, ce qui arrivait très souvent à l'époque, Erick avait pour tâche de porter les guitares du groupe. « Cela me permettait de voir leur concert sans payer le ticket d'entrée», se rappelle Erick en riant.

En 1974, Raoul trouve qu'il est temps pour son protégé de monter sur scène en lui proposant une des nouvelles chansons qu'il avait composées. La chanson en question parlait des défis de la réinsertion sociale ou plutôt l'exclusion ressentie après une détention en prison, ce qui n'est pas étonnant puisque Raoul était un compositeur engagé. Erick est donc monté sur scène pour la première fois au CCAC Analakely, l'ancienne dénomination de l'actuel centre culturel Français IFM, chantant cette chanson en plein concert de Mahaleo.

À la découverte de Razilinah

Son éducation musicale ne s'est pas arrêtée là. Raoul lui a un jour fait écouter une chanson qui lui a instantanément fait « tilt », en jouant « Afindrafindrao« , une chanson de Razilinah. Cet intérêt pour la chanson le pousse à faire des recherches approfondies sur ce chanteur déjà décédé à l'époque, choses assez difficiles dans le temps, même pour retrouver uniquement des paroles de chansons. Raoul lui suggère alors d'approcher la Radio Nationale sise à Antaninarenina.

Erick avait justement choisi de mettre dans son répertoire, les chansons de Razilinah pour améliorer ses performances musicales, ces chansons anciennes rentrant bien dans la ligne éducative du club de musique du lycée Galliéni, Ny Voamaintilany, qu'il avait intégré. Chaque fin d'année était ponctuée par une représentation. La radio nationale, la seule active dans tous le pays à l'époque, ayant retransmis l'événement sur les ondes, la famille de Razilinah a eu vent de l'interprétation par un jeune lycéen d'une chanson de leur aïeul et l'invite à reproduire la fameuse chanson devant une assistance de vingt personnes à leur domicile familial à Anjanahary.

Convaincue de son talent et sa compétence à redonner vie aux oeuvres de Razilinah, la famille de ce dernier lui a non seulement raconté son parcours, lui a même permis d'utiliser sa guitare mais lui a également donné son entière bénédiction pour interpréter et faire usage de toutes ses chansons, du moins celles qui ont pu être retrouvées. Erick a par la même occasion retrouvé les paroles de chansons qu'il recherchait. Par ailleurs, on lui fait part également de quelques poèmes de Razilinah en lui proposant d'en composer la voix.

« J'ai mis des voix à 3 ou 4 de ses poèmes », se souvient Erick. C'est ainsi qu'il met une voix à « Bonjour Chéri ». Il a également récupéré la voix de quelques chansons de Razilinah en y adaptant des paroles de sa propre composition, comme c'est le cas pour la chanson « Ny fitiavako an'i mama », une chanson qu'il dédie à sa mère. Ces chansons ont été interprétées en public à Antsahamanitra durant le concert Ala vazom-boana ho an'i Razilinah. C'est durant ce concert que le groupe Lolo sy ny tariny, dont Erick Manana fait également partie, monte pour la première fois sur scène.

D'« Erick Razilinah » à Erick Manana

« J'ai été profondément attiré par la personnalité de Razilinah, sa musique, sa façon d'écrire et de composer ; même sa guitare requiert une technique particulière. La bénédiction de la famille m'a permis de me propulser encore plus loin dans ma démarche. », explique Erick Manana. « Mais je ne l'aurais jamais découvert sans Raoul. Autant dire que sans Raoul, il n'y aurait jamais eu d'Erick Manana », poursuit-il.

En effet, sa renommée grandit ; le public le surnomme alors Erick Razilinah. Mais il commence également à composer ses propres chansons. C'est durant un concert qui se déroule au Roxy qu'il les dévoile et annonce officiellement au public son nom d'artiste, Erick Manana. « Pour le coup, j'ai fait exprès d'interpréter les chansons de Razilinah dans la première partie avant de chanter mes propres chansons » avoue-t-il. C'est ainsi que l'aventure commence pour Erick Manana, ce grand chanteur de bà gasy, dont la renommée n'est plus à démontrer.

Pour témoigner à Raoul toute sa reconnaissance, puisqu'il a été, en quelque sorte, le fer de lance de sa carrière musicale, Erick Manana lui offre une guitare, quand Mahaleo se produit à l'Olympia à Paris pour la première fois. C'est une sorte de « valim-babena » dit-il à ce propos.

Le projet Feo Roa Gitara Roa

« Plus tard, même si on est resté très proches, on n'a plus trop eu l'occasion de se côtoyer Da Raoul et moi, vu que je suis parti vivre à l'étranger », confia-t-il. Cependant, Raoul l'a sollicité pour promouvoir avec lui son album solo, un projet qu'Erick a volontiers accepté mais qui cependant n'a pas pu se faire, à cause du décès de Raoul en 2010. Erick Manana tient cependant à poursuivre ce projet, ce qui le pousse à se confier au petit frère de Raoul, Dama.

C'est de là qu'est née la volonté de promouvoir ensemble les chansons de Raoul, mais aussi de chanter ensemble tout simplement. C'est de là qu'est née la complicité indéniable qui existe entre Dama et Erick Manana, et dans la même foulée le projet Feo Roa, Gitara Roa. Un projet qui se poursuit encore... par le concert de ce soir, qui débutera à 19h30 au CC Esca Antanimena mais également ce dimanche, à partir de 15 heures au même endroit.

Nos remerciements à Erick Manana