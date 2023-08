Madagascar: Infrastructures d'éducation - Soutien japonais à un lycée et à une EPP

Le Lycée de Vinaninkarena, dans le Vakinankaratra et l'école primaire publique (EPP) Andohatapenaka, à Antananarivo, sont les bénéficiaires du soutien du Japon à travers le programme de coopération financière « Aide aux micro-projets locaux en faveur de la sécurité humaine ».

Une enveloppe globale de 141 038 euros est consacrée au financement de deux projets au profit des deux établissements : d'une part, la construction de nouveaux bâtiments pour le lycée Vinaninkarena et d'autre part, l'extension et la réhabilitation de l'EPP Andohatapenaka. La signature des deux contrats de don ont été signés, hier, 17 août 2023, entre l'ambassadeur du Japon à Madagascar, SEM ABE Koji, et les représentants des deux établissements bénéficiaires. La mise en oeuvre de ces deux projets permettra aux deux établissements scolaires d'améliorer le milieu d'apprentissage des élèves et d'augmenter leur capacité d'accueil.

Infrastructures empruntées

Il faut savoir que le lycée Vinanikarena, depuis son ouverture en 2016, ne dispose pas de ses propres infrastructures. L'établissement utilisa les salles de classe de l'EPP pour dispenser les cours, tandis qu'une petite salle de la commune lui sert de bureau administratif. Les infrastructures existantes, servant de salle de cours, sont dans une situation de délabrement avancé, pour ne citer que les fuites dans la toiture et les fenêtres dépourvues de volets. Une situation qui rend extrêmement difficile pour les enseignants et les responsables de l'établissement de continuer à dispenser des cours en période de pluie.

Pourtant, cet établissement accueille environ 300 élèves issus de la commune de Vinaninkarena et de plusieurs communes voisines. L'ambassade du Japon a ainsi octroyé une enveloppe de 70 596 euros pour la construction de deux nouveaux bâtiments pour ce lycée. Les nouvelles infrastructures à construire sont composées de 6 salles de classe dotées de mobiliers scolaires, ainsi que d'infrastructures sanitaires. De quoi permettre aux élèves de continuer leurs études dans un endroit décent et de suivre les cours sans interruption. L'établissement pourra par la même occasion, accueillir des élèves supplémentaires.

Demande croissante

L'EPP Andohatapenaka bénéficiera, quant à elle, d'une extension et d'une réhabilitation de ses infrastructures, permettant d'augmenter également la capacité d'accueil. En effet, cet établissement est contraint de refuser chaque année environ 500 demandes d'inscription, faute de place. Rappelons que le Japon a déjà financé, en 2006 et en 2017, l'extension de l'EPP Andohatapenaka I ainsi que la réhabilitation et l'extension de l'EPP Andohatapenaka II, ayant permis d'accueillir jusqu'à 1 300 élèves.

Mais force est de constater que ces infrastructures n'arrivent plus, aujourd'hui, à répondre à la demande sans cesse croissante. L'actuel projet d'extension et de réhabilitation bénéficie alors d'un financement de 70 482 euros. Un bâtiment de l'EPP Andohatapenaka I fera l'objet d'une extension en ajoutant une autre salle au rez-de-chaussée, tandis qu'un autre étage composé de trois salles sera construit.