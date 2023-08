Madagascar: Jeux des Iles - Le show de l'ouverture débute à 18h30

La cérémonie marquant l'ouverture des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien se tiendra le vendredi 25 août au Stade Barea Mahamasina.

Dans tous les grands jeux internationaux, la cérémonie d'ouverture marque le top départ et est très attendue par toutes les délégations participantes et le public. Pour cette édition 2023 des Jeux des Îles, le clan malgache compte mettre le paquet comme l'a annoncé le président du Comité d'Organisation des Jeux des Îles, Haja Resampa. Selon le programme, les invités sont prévus arriver à 15h30 au Stade Barea.

La levée du drapeau est prévue à 17h05, suivie du traditionnel défilé des délégations des îles de l'Océan Indien à 17h20. Plus de 4400 athlètes et officiels techniques seront réunis dans la capitale du 25 août au 3 septembre. La cérémonie olympique débutera à 18h10 avec notamment la levée du drapeau des Jeux des Îles, l'entonnement des hymnes des Jeux, la prestation de serment des athlètes et des officiels, suivie de l'allumage de la flamme des Jeux.

Le show démarrera à 18h30. L'identité, l'unicité et la particularité de Madagascar seront fièrement présentées au cours du spectacle lors de la cérémonie d'ouverture. La Grande île est fière d'accueillir les îles de l'océan Indien en démontrant la chaleur de l'hospitalité malgache où se mêleront effets spéciaux et pyrotechnies, performances chorégraphiques et artistiques, projections immersives mapping, laser et spectacle de drone en utilisant les dernières technologies.

Les danseurs et les figurants se préparent activement à ce spectacle d'ouverture depuis environ deux mois. En attendant, la flamme des Jeux parcourt l'île pour donner un avant-goût des Jeux à tous les Malgaches. Elle sera accueillie en grande pompe à Toliara aujourd'hui, avec le relais organisé par les athlètes natifs de la province.