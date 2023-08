Congo-Kinshasa: Lancement du projet « Mwindeurs crossroads », Kinshasa - Elyse Mupa encourage les femmes à s'imprégner dans les ARTs, sports et cultures

La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, regorge beaucoup de talents artistiques et culturels. Cependant, de nombreux talents sont perdus par manque d'encadrement et accompagnement. C'est dans ce contexte que le projet « Mwindeurs crossroads » a été lancé par quatre différentes structures notamment, la SADEK Kinshasa, représentée par Elyse Mupa. Cette dernière a laissé entendre que ce projet se veut un cadre idéal pour pousser les jeunes congolais aux arts culturels. Ainsi, elle a invité les femmes à aimer les arts, les sports et les cultures.

Prenant la parole en présence de Malafi Niamba, Elyse Mupa représentante de la SADEK Kinshasa, l'une des structures qui ont lancé le présent projet, a indiqué que, l'art et la culture jouent dans toute société un rôle particulier. Et dans ses efforts, ils visent à réduire la pauvreté et les inégalités. «Il s'avère qu'aujourd'hui, les gens négligent un peu la culture, les arts et les sports. Ils ne se donnent plus assez, mais ceux qui se donnent n'ont pas de projet concret ; ils veulent seulement à l'international mais après cela, ils n'ont aucune suite favorable. C'est dans ce contexte que nous avions voulu d'abord les motiver, encourager à aimer l'art culturel mais aussi à s'imprégner du projet », a-t-elle signalé, avant toutefois d'ajouter que, l'art et la culture sont des instruments au service de la liberté d'expression, de la promotion de la paix et du développement durable.

Par la suite, Elyse Mupa, a signalé que ce projet est basé sur 19 formations qui seront organisées dans le district de la Tshangu, singulièrement dans la commune de N'djili. A l'en croire, cette occasion se veut aussi un cadre de faire comprendre aux différentes personnes qui vont prendre part à cette formation, l'importance de l'art culturel : « Par rapport à notre structure, nous savons très bien qu'aujourd'hui dans l'art culturel ce sont plus les hommes qui se lancent plus que les femmes. Ainsi, nous avons voulu encourager les femmes à aimer les arts, les sports et les cultures », a fait savoir Elyse Mupa.

En gros, le projet « Mwindeurs crossroads » est un réseau de quatre structures, dont il a ouvert ses rideaux depuis samedi 12 août 2023, et ira jusqu'au 19 septembre 2025. Il a pour objectif primordial d'organiser un cadre d'apprentissage et partage sur les différents métiers du secteur culturel pour le développement communautaire, où les jeunes artistes et femmes de la commune de N'djili bénéficient d'une série de 19 formations sur les langues de civilisations étrangères, l'administration et gestion de projets communautaires, communication marketing ainsi que la créativité artistique.