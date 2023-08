Congo-Kinshasa: Dix jours d'intenses activités sportives et culturelles IXès Jeux de la Francophonie - Des moments bénéfiques pour les congolais

Les IXès Jeux de la francophonie, se sont tenus du 28 juillet au 06 août 2023, à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture comme la clôture, ont suffi pour déterminer l'ampleur de la tenue de ce rendez-vous à Kinshasa.

Les Jeux de la francophonie ont bel et bien été la satisfaction du peuple congolais et un évènement historique et remarquable.

Pour plusieurs, ces jeux ont été une réussite totale, bien qu'étant le premier essai en RDC. De cette organisation, les congolais restent reconnaissants au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est impliqué pour la réalisation de ces jeux à Kinshasa.

«Nous voyons que le Congo, de sa capacité est capable et peut se permettre d'organiser ce genre d'évènements et autres. Les personnes ayant participé aux différents types d'activités des IXès jeux de la francophonie, se sont exprimées en disant que le président de la République Démocratique du Congo ne peut qu'être fier de lui, même pour l'organisation et l'ambiance qui étaient au rendez-vous pendant ces 10 jours », affirme un interviewé. Pelendo Dorcas Joyce