Congo-Kinshasa: Coopération sino-congolaise, le film utilisé comme outil de rapprochement

L'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a lancé la semaine du film chinois le vendredi 11 août dans la salle Ciné buzz à Kinshasa. Ponctuée par le discours d'ouverture de Zhao Bin et la projection du film, la cérémonie d'ouverture a marqué le début d'un partage culturel riche, mettant en évidence la culture chinoise, le mode de vie chinois, bref, un présentoir de la Chine d'aujourd'hui.

Pour Zhao Bin, le choix porté sur l'univers cinématographique n'est pas anodin. Dans son mot d'ouverture, il a mis en exergue le pouvoir qu'a le cinéma de non seulement montrer les us et coutumes d'un peuple, mais également d'établir un lien affectif entre celui-ci et les autres peuples. «Le cinéma est une importante plateforme d'échange, une fenêtre pour présenter la culture d'un pays, un outil efficace pour améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples. Les films peuvent avoir un impact dépassant les frontières et toucher la corde sensible dans le coeur des personnes d'horizons différents». Le choix des films à projeter n'est donc pas le fruit du hasard. Pour la cérémonie d'ouverture, le film choisi est « Terre errante », une histoire science-fiction basée sur les impacts du changement climatique qui aurait pousser les humains à mener un vaste projet afin de déplacer la Terre pour la sortir du système solaire ; la Chine voulant se positionner comme un acteur des Idées vertes a donc porté le regard sur ce film qui montre leur engagement à lutter pour la survie de la Terre. Le film met également en scène une famille, déchirée par cette lutte, mais pleine des valeurs essentielles pour les Chinois, à savoir : l'esprit de sacrifice, le travail, le respect des aînés, le sens de l'engagement, le courage et la sacralité de la famille et de la Nation ; un cocktail détonnant pour le public présent. Le film met également en avant le développement de l'univers cinématographique chinois, comme l'avait promis Zhao Bin.

Le début de cette aventure remonte à mars dernier, lorsque « le président chinois avait lancé l'initiative pour la sinisation mondiale, qui consiste à renforcer les échanges et la coopération entre son pays et les autres en matière des sciences humaines, à enrichir le contenu des échanges, à établir les canaux de coopération, à promouvoir la compréhension et l'affinité entre les peuples.

Deux mois après la visite de Fatshi en Chine, les deux parties ont publié une déclaration conjointe qui élève les relations entre la Chine et la RDC au rang de partenariat stratégique global et de coopération qui certainement ne peut se réaliser sans un rapprochement entre le peuple congolais et le peuple chinois. Ainsi, de nouvelles opportunités sont offertes à la coopération sino-congolaise , j'espère que la semaine du film chinois aura modestement servi cette cause noble de ce rapprochement entre les deux peuples et qu'au bout de cette semaine, le peuple congolais pourra s'ouvrir à la Chine, se familiariser et j'espère également que cette semaine du film chinois aura contribuer à enrichir la vie culturelle à Kinshasa et à renforcer l'intimité et l'amitié entre les Kinois et la communauté chinoise à Kinshasa. Je suis convaincu qu'avec les efforts mutuels des deux parties, la coopération culturelle entre la Chine et la RDC connaîtra un bond énorme de développement et comme une forte impulsion aux échanges, aux inspirations mutuelles entre les civilisations», a déclaré Zhao Bin.

Zhao Bin dit avoir reçu certains congolais qui se disaient « impressionnés » par les films chinois diffusés dans certaines chaînes congolaises ; il s'est alors demandé pourquoi ceux-ci ne l'étaient pas en salles ? C'est alors qu'il a décidé de matérialiser cet accord entre les deux présidents par la « semaine du film chinois » qu'il entend bien perpétuer chaque année.

Puisque les échanges culturels ne sont jamais un chemin à sens unique, la prochaine étape pour lui est de dénicher de bons produits cinématographiques congolais afin de les introduire auprès de l'audience chinoise.