Afrique Australe: Dans son discours d'ouverture de la table ronde Félix Tshisekedi - 'Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu'

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce lundi 14 août 2023, les travaux de la table ronde sur l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Se déroulant au palais du peuple, ce rendez-vous connaît la participation des gouverneurs civils en congé, quelques députés provinciaux et nationaux, les présidents des assemblées provinciales et les membres du gouvernement. Durant 3 jours, les différentes parties prenantes seront en commission, pour évaluer la situation et voir avec le Chef de l'Etat s'il faudra maintenir, requalifier ou lever l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

«Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord-Kivu et de l'Ituri, j'ai relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'entériner ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure d'exception. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure de la vraie situation tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité car il en va de la survie de la nation tout entière », a souligné le Chef de l'Etat dans son discours. A l'en croire, cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

«Je ne saurais clore mon propos, sans lancer l'appel patriotique à ces congolais et congolaises qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique des groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) », a-t-il lancé.

Juste après, le Premier ministre avait pris parole devant les différentes délégations pour présenter la méthodologie du travail. C'est juste après son départ que les commissions pour l'évaluation de l'état de siège ont été partagées.

L'état de siège est en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu depuis mai 2021.

Il sied de rappeler que, c'est suite aux préoccupations exprimées par les populations du Nord-Kivu et de l'Ituri pour la levée de cette mesure dans les provinces citées, que le Chef de l'Etat a accepté l'option de la table ronde pour une évaluation solennelle de l'état de siège.