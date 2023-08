Congo-Kinshasa: Le choix des tresses, perruques, coiffures des kinoises

Les coiffures des femmes congolaises et des Kinoises, en particulier, dépendent du budget de chacune selon la qualité du tissage, du modèle choisi en tenant compte de la morphologie de la tête d'une personne à l'autre. « Une bonne coupe ne dépend pas forcément de mode mais plutôt de la forme du visage. Le choix ne se porte nécessairement pas sur l'éclat ou la beauté de la matière, toute coupe ne va pas à tout le monde, une coupe peut être moderne, tendance mais ne pas aller à tout le monde.

Pour une coiffure parfaite, la femme kinoise tient tout d'abord compte de la structure de la tête de la personne, de la couleur, de la personnalité de la personne pour que la coiffure sublime le sujet. «Il n'est pas dit que le choix de la coiffure doit porter sur des articles obligatoirement chers ou tendance du moment.

Pour sublimer une tête, cela ne dépend pas de cela, n'importe quelle texture fera l'affaire ( locs,cabelo,outré,...) mais à condition que cela soit en harmonie avec votre visage, affirme la modeliste SAFY MASINA du salon de coiffure homme et femme situé à la Cité-verte . Et de poursuivre : «La plupart de ces textures que convoitent les femmes ne sont pas d'actualité ; juste qu'avec le temps il y a différente évolution et on y rajoute de l'éclat puis on utilise un visage emblématique pour influencer la population pour quelle copie la personne. Dans toutes textures nous pouvons en faire différents modèle en tenant compte du temps, de la forme du visage de la personne et de sa personnalité».