Congo-Kinshasa: Elections 2023, Députation nationale - Denis Kadima a publié la liste provisoire de candidats

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima, poursuit son bonhomme de chemin vers les élections devant se tenir au mois de décembre prochain.

Lors d'un point de presse vendredi 11 août dernier, il a rendu publique la liste provisoire des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil recevable à la députation nationale et aussi, celle qui n'a pas été validée et déclarée irrecevable.

Au total : 155 candidats indépendants, 3785 présentés par les partis politiques et 19713 par les regroupements politiques. Par conséquent, ils ont été déclarés éligibles.

Parmi ces partis et regroupements politiques figurent Ensemble de Moïse Katumbi qui a aligné 449 candidats et le parti LGD de Matata Ponyo : 383 candidats...

Ci-dessous, quelques partis et regroupements déclarés recevables : Mouvement de Libération du Congo (MLC), Alliance pour l'Avènement d'un Congo Prospère et Grand (AACPG), Action des Alliés et Union pour la Nation Congolaise (A/A-UNC), Congo Debout (CODE), Union pour la Démocratie et le Progrès Social/TSHISEKEDI, Actions des Alliés de la Convention et Parti Lumumbiste Unifié (AAC/PALU), Nouvel élan (NOU.EL)...

Un délai de cinq jours a été accordé à ceux dont les dossiers ont été déclarés non-recevables, pour se mettre en ordre.

En attendant, l'ECIDE de Martin Fayulu n'a pas officiellement déposé la liste de ses candidats.