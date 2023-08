Congo-Brazzaville: Bas-Uélé - La Fondation Carole-Agito relève le defi de l'éclairage public à Buta

Chef-lieu de la province du Bas-Uélé, la ville de Buta va bénéficier pour la première fois depuis l'époque coloniale de l'éclairage public, défi relevé par la sénatrice Carole Agito Amela à travers sa fondation.

Plongée dans l'obscurité en nocturne après plusieurs décennies, la ville de Buta, chef-lieu de la province de Bas-Uélé issue du démembrement de l'ex-province orientale, sera totalement éclairée. La sénatrice et questeure de la chambre basse du Parlement, Carole Agito Amela, fille du terroir, a pris la décision de relever le défi de l'éclairage public. Ce sera une première de cette ville depuis l'époque belge.

Dans un premier temps, un lot important des matériels a été acheté par la Fondation Carole Agito pour la réalisation de l'éclairage public de Buta. Les premiers travaux partiront de la place Bois-Rouge, en face l'avenue Mongengeta, jusqu'à la rive gauche de la rivière Rubi. Ensuite, ces travaux se poursuivront sur les autres artères de la ville de Buta. « Toutes les avenues du chef-lieu du Bas-Uélé seront éclairées », rassure-t-on.

La Fondation Carole Agito, rapporte-t-on, ne compte pas s'arrêter à la seule agglomération de Buta. Candidate à la députation nationale de Buta ville, Carole Agito vise également l'éclairage public pour l'ensemble du territoire de Buta, conformément à l'un des piliers fondamentaux de sa Fondation, axé sur le social. Ainsi, des bourgades comme Kumu, Bagbe, Titule, Liguga, sont dans le viseur de la dynamique sénatrice dans son option d'éclairage, ainsi que d'autres centres de négoce environnants de Buta tels Makala (site de l'Eglise protestante abritant le temple protestant, les écoles, université et hôpital et un petit marché), Koteli, Melume, Yema, Nzilaplanda (passage à niveau rails-route).

Femme politique et entrepreneuse, Carole Agito est une personnalité influente et très investie dans le développement infrastructurel et social du Bas-Uélé. Elue des élus de ladite province, elle a dignement été présente lors du décès du regretté premier gouverneur du Bas-Uélé, Valentin Senga, en remettant à la famille du défunt des fonds pour son enterrement en Belgique, et cela, conformément aux textes du Sénat, car feu Senga fut aussi sénateur du Bas-Uélé. C'est donc une femme au grand coeur et préoccupée par la situation sociale de la population du Bas-Uélé qui enclenche, à travers sa Fondation, des travaux d'éclairage de la ville de Buta et des environs.