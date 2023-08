Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le « Bloc des républicains » porté sur les fonts baptismaux

Constitué de l'Union pour la restauration du Congo (URC), du Mouvement solidaire pour la République (MSR) et de l'Union des forces vives de la nation (Ufovina), le Bloc des républicains (LBR), un groupement des partis politiques de l'opposition, a été mis en place à l'issue de l'assemblée générale constitutive tenue le 17 août à Brazzaville.

Coordonné par le président de l'URC, Dominique Basseyla, LBR se veut être une organisation politique engagée à mener son action dans le respect « absolu des principes démocratiques et d'une démocratie consensuelle et de partage. » Pour parvenir à un assainissement du paysage politique congolais, la plateforme entend s'ouvrir avec les autres formations politiques pour oeuvrer à des regroupements plus larges.

« Le Bloc des républicains va s'engager avec les autres forces politiques pour oeuvrer à la sauvegarde de la paix, des libertés et de la stabilité des institutions. Car il s'agira aussi et surtout de barrer la route aux fauteurs de troubles, aux rêveurs qui pensent agir au nom du peuple alors qu'ils ne font que prospérer leurs intérêts. Ainsi, on évitera tout aventurisme politique au Congo qui mettrait en péril les acquis sociaux et économiques de la population et de notre pays », peut-on lire dans la déclaration de constitution du LBR, appelant à la vigilance pour le triomphe d'une démocratie tenant compte des réalités politiques, sociales et culturelles nationales.

Les responsables de ces trois partis politiques, notamment Armand Mpourou pour le MSR, Jean Michel Ebaka pour l'Ufovina et Dominique Basseyla pour l'URC ont aussi signé un accord politique dans lequel ils se sont engagés à préserver le climat de confiance. Ce qui passera nécessairement par la transparence et la sincérité dans les relations ; la capacité de chaque parti politique à privilégier les actions communes assurant la visibilité de leur combat ; la mise en commun des moyens garantissant le succès de leurs actions.

Prôner le républicanisme social

Profitant de cette occasion, le coordonnateur de la nouvelle plateforme a annoncé la dissolution de l'Alliance de l'opposition démocratique (AOD), un groupement dont l'idéologie et le mode d'action n'ont pas été, selon lui, compris. L'AOD s'était retrouvée, a rappelé Dominique Basseyla, dans un positionnement politique à « géométrie variable rendant opaque sa visibilité et son action. » « En dissolvant l'Alliance de l'opposition démocratique et en abandonnant la social-démocratie, cette idéologie d'exportation qui ne cadre nullement avec la philosophie des sociétés africaines en général, et congolaise en particulier, le nouveau groupement politique que nous créons se donne comme ambition d'être à l'écoute de toute la classe politique sans exception, pour traiter de toutes les questions politiques sans tabou », a précisé le coordonnateur.

En effet, LBR a opté pour idéologie le républicanisme social, une doctrine qui met l'accent sur la participation de la population à la vie politique et le sacrifice des intérêts individuels en faveur du bien commun. Le président de l'URC a, par ailleurs, lancé un appel à tous les partis politiques au rassemblement pour, dit-il, « construire une démocratie participative, de partage de responsabilités et des solidarités dans une République fraternelle. » « En créant Le Bloc des républicains, nous venons de poser les fondations d'un édifice nouveau, celui de la démocratie participative. Je sais d'avance que nous mettrons à profit nos énergies, nos intelligences et notre foi pour que la classe politique découvre cette doctrine nouvelle... », a-t-il poursuivi.

Dominique Basseyla a, enfin, réitéré son soutien à l'action du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « Nous restons convaincus que dans le contexte politique d'ensemble qui caractérise notre pays, lui seul garantit la paix à notre peuple et notre marche vers le développement », a-t-il mentionné dans son discours.