Afrique: Ligue africaine des champions - AS Otohô affronte El Merreikh du Soudan ce dimanche

Après avoir échoué une fois de plus en finale de la Coupe du Congo, l'AS Otohô doit désormais se concentrer sur la Ligue africaine des champions, pour soigner les statistiques en compétitions africaines.

L'équipe championne du Congo qui n'a jamais disputé la phase de poules de la ligue des champions cherchera à briser ce plafond de verre. Un autre défi et non pas les moindres.

L'AS Otohô recevra le 20 août au stade Alphonse-Massamba-Débat le club soudanais d'El Merreikh, en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions.

Des retrouvailles

Les deux équipes s'étaient affrontées pour la première fois dans cette même compétition le 29 novembre 2020 à Owando. Le club soudanais avait contraint l'AS Otohô à un nul d'un but partout à Owando, avant de lui imposer une défaite (2-0) à Omdurman. Les Soudanais qui s'entraînent à Kigali arrivent à Brazzaville ce vendredi.

Bien avant de les recevoir, l'AS Otohô a eu droit à une très belle opposition lors de la finale de la Coupe du Congo contre les Diables noirs. Les Diablotins lui ont donné une véritable leçon de réalisme, symbolisant toutes ses difficultés à franchir un palier. Le manque de maturité, de l'expérience et la maîtrise des émotions peut être des ingrédients qui manquent peut-être au représentant congolais pour livrer des prestations abouties dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football.

« Il faut qu'on tourne la page et penser à El Merreikh. Mais cette finale me rappelle Cape Town où on prend une leçon de réalisme aussi. Sur l'ensemble des deux matches, nous avons trois ou quatre occasions de plus qu'eux... Il faut être plus tranchant et plus concentré », a souligné Julien Mette, l'entraîneur de l'AS Otohô.

La qualification se joue au match aller. Et l'As Otohô doit l'emporter par un écart important avant d'aborder la manche retour avec un avantage psychologique conséquent.

En rappel, El Merreikh a déjà remporté la Coupe de la Confédération en 1989, alors qu'en six participations l'AS Otohô n'a jamais intégré la phase de poules de la Ligue des champions. Par deux fois, elle a été éliminée à la porte des poules pour être reversée à la Coupe de la Confédération et gagner sa place dans les groupes en 2019 et 2022.