Afrique Centrale: La caravane d'histoires - Lancement ce 18 août à Maroua

Le projet culturel et social congolo-camerounais « La caravane d'histoires » connaîtra son lancement ce 18 août dans la localité de Maroua au Cameroun à partir de 18h. L'ouverture se fera au rythme des spectacles de conte suivis de projections de films africains.

La caravane d'histoires est un projet culturel et social initié et codirigé par la Cie Nzonzi du conteur congolais Julles Ferry Moussoki et le Cinéma numérique ambulant Cameroun de Stéphanie Dongmo. « Le but de ce projet est de créer des espaces pour la transmission de la culture africaine, de partager et communier avec le public des villages et des quartiers défavorisés en ville souvent privé des arts et de la culture, de recueillir des besoins traditionnels des populations », a expliqué Julles Ferry Moussoki.

A l'image des « mbongui » hier, la caravane d'histoires souhaite pérenniser les instants de joie sous le rythme des contes, des proverbes, projections de films d'Afrique et bien d'autres expressions artistiques. En effet, l'événement s'inscrit dans l'optique de la valorisation et de la dynamisation de la culture africaine qui a longtemps caractérisé les sociétés africaines, notamment par le partage et la transmission aux plus jeunes.

De façon itinérante, la caravane d'histoires se déroulera du 18 au 31 août dans les localités du Cameroun, du Tchad et du Congo, par le biais de la route. La première localité au programme est Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. « Dans cette localité de Maroua, nous y resterons du 18 au 22 août et le même 22 août nous partirons sur le Tchad où nous aurons des ateliers d'initiation au conte, des spectacles de contes et des projections de films suivis des moments de partage avec le public et professionnel du secteur », a confié le conteur congolais qui entend livrer le spectacle « Ntsiéto a de la fièvre » à l'ouverture du festival.

%

Selon Julles Ferry Moussoki, ce projet culturel et social permet aussi au public, enfants et adultes, plus de deux-cents personnes attendues par séance, de se donner rendez-vous pour écouter, voir et partager leur culture traditionnelle et moderne à travers l'art et la culture. Les activités se dérouleront en français et en en langues des localités visitées, avec des traductions lorsque cela s'avère nécessaire, pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux propositions artistiques et culturelles.