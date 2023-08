Congo-Brazzaville: Poto-Poto 1 - Rick Gérald Bokilo échange avec ses mandants

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo a, lors d'un échange avec ses mandants, le 16 août, fait état des différents sujets qui ont été abordés au cours de la 3e session ordinaire de la quinzième législature de l'Assemblée nationale.

Le député de Poto-Poto 1 a expliqué qu'au cours de la session qui s'est déroulée du 2 au 13 août dernier, plusieurs affaires concernant le fonctionnement de la République ont été évoquées.

En présence de ses collègues députés, Rick Gérald Bokilo a signifié que la session était consacrée aux sujets concernant, entre autres, la loi organique déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Il était également question de loi portant transformation du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des très petites et petites entreprises et de l'artisanat en établissement public à caractère industriel et commercial.