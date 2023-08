Afrique Australe: Journée de la SADC. Félix Tshisekedi - « L'industrialisation est une priorité pour notre région »

Dans son message adressé à l'occasion de la journée de la Communauté de développement d'Afrique australe (Sadc) 2023, le président sortant de cette organisation, le chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a estimé que l'industrialisation est nécessaire pour soutenir l'intégration régionale.

La Journée de la Sadc est une commémoration annuelle depuis la décision du 14e sommet, tenu en août 1994, de déclarer le 17 août comme étant la journée de la Sadc, en l'honneur du bon travail accompli par l'organisation pour promouvoir le développement et l'unité dans la région. En même temps, le 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Sadc se tient à Luanda en République d'Angola, ce même 17 août 2023, sur le thème « Capital humain et financier : les principaux moteurs d'une industrialisation durable dans la région de la Sadc ». Ce thème vise à aborder deux des facteurs les plus importants pour soutenir l'industrialisation régionale, à savoir des ressources humaines adéquates en termes de nombre et de capacité technique dans le contexte du changement climatique et de la quatrième révolution industrielle, et des ressources financières adéquates pour garantir des mécanismes de financement plus durables.

Au cours de ce 43e sommet, João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, succédera à la présidence de la Sadc à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,.

Une paix et une sécurité relativement stables

Dans son message, Félix Tshisekedi a indiqué que la Sadc connaît une paix et une sécurité relativement stables, malgré les menaces récurrentes qui pèsent sur la sécurité de certains États membres de la Sadc, dont la République démocratique du Congo (RDC) et le Mozambique, où des groupes armés continuent de causer d'innombrables souffrances parmi les civils, en particulier les femmes et les enfants. Néanmoins, a-t-il fait savoir, malgré certains défis, la Sadc continue de bien se porter, comme le montre l'indice d'intégration régionale multidimensionnelle de la commission de l'Union africaine, qui a attribué une note élevée à la Sadc en matière d'intégration régionale, notamment en ce qui concerne l'intégration financière, infrastructurelle, commerciale et environnementale. « En tant que communauté régionale unie de 16 États membres, avec un produit intérieur brut combiné d'environ 720 milliards de dollars et une population totale de plus de 360 millions de personnes, dont 75 % sont des jeunes, nous disposons d'un marché dont le potentiel pour l'investissement et le développement économique est considérable », a expliqué le président sortant de cette organisation, tout en reconnaissant que Les incertitudes et les risques pèsent toujours lourdement sur les économies de la région, avec une inflation élevée, une croissance faible et les effets du changement climatique qui affectent les vies et les moyens de subsistance.

Améliorer le déploiement des programmes d'industrialisation et d'intégration des marchés

L'industrialisation est une priorité pour la région, car elle est nécessaire pour soutenir l'intégration régionale, a déclaré Félix Tshisekedi. À cet égard, rappelle-t-il, pour le 42e sommet ordinaire de la Sadc en 2022, la RDC s'est concentrée sur le thème « Promouvoir l'industrialisation grâce à la transformation agroalimentaire, à la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». Ce thème, selon le président sortant de la Sadc, a pris en compte la nécessité d'améliorer le déploiement des programmes d'industrialisation et d'intégration des marchés de la Sadc, tels qu'ils figurent dans le Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP, 2020-2030) de la Sadc. « Ce thème visait également à faire avancer la mise en oeuvre de la stratégie et de la feuille de route d'industrialisation de la Sadc, qui aiderait les économies de la région à se diversifier et à se détacher de la dépendance à l'égard des produits de base primaires, tels que les minéraux bruts et les produits agricoles, pour se concentrer sur des biens manufacturés à forte valeur ajoutée », a-t-il souligné.

Exploiter le capital humain et financier

Pour Félix Tshisekedi, le thème de l'année à venir « Capital humain et financier : principaux moteurs d'une industrialisation durable dans la région de la Sadc », tel que proposé par la présidente entrante de la Sadc, la République d'Angola, devrait permettre à la Sadc de continuer à faire avancer l'agenda de l'industrialisation en développant, en mobilisant et en exploitant le capital humain et financier. « Il nous incombe la tâche considérable de veiller sur les aspirations des citoyens de la Sadc, à savoir le bien-être économique durable, la justice et la liberté. Cela signifie donc que nous devrions déployer sans relâche nos énergies et canaliser nos ressources vers la réalisation des aspirations de nos fondateurs », a indiqué le président sortant de la Sadc.