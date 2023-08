Madagascar: Talatamaty - Deux bandits armés, abattus par les gendarmes

Dans une opération audacieuse et bien coordonnée, les forces de gendarmerie de la compagnie d'Ambohidratrimo ont réussi à neutraliser deux bandits notoires qui sévissent dans le quartier de Talatamaty. Cette action courageuse a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, mettant fin à la menace que représentaient ces criminels pour la sécurité des habitants de la région.

Les premiers signalements de la présence de ces malfaiteurs dans le quartier ont conduit à un déploiement rapide des forces de l'ordre. Grâce à une surveillance minutieuse qui avait débuté dès le matin, les gendarmes ont pu localiser les bandits et les suivre discrètement jusqu'au fokontany de Bemoka, Ambohinambo. C'est là que l'affrontement décisif a eu lieu, opposant les malfaiteurs aux courageux membres de la gendarmerie.

Face à la résistance farouche des criminels, ces derniers ont ouvert le feu sur les gendarmes, mettant ainsi leur propre vie et celle des forces de l'ordre en danger. Les gendarmes, agissant avec professionnalisme et dans le respect des protocoles de sécurité, ont répliqué avec justesse, aboutissant à l'élimination de deux bandits à bord d'une moto. Les deux autres ont réussi à échapper à l'opération et sont actuellement activement recherchés.

Lors de la perquisition menée après l'affrontement, les autorités ont découvert un pistolet automatique chargé de trois balles de calibre 9 mm chez les criminels abattus. Selon les informations fournies par la gendarmerie, ces individus étaient responsables d'une série d'attaques à main armée dans la capitale, dont des incidents signalés dans les quartiers de 67 Ha et Ampasapito. Ils étaient également impliqués dans le braquage d'un cash point à Talatamaty et dans une attaque à main armée contre un véhicule de type BT 50 au mois de juin dernier.

Leur implication dans ces crimes avait conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à leur encontre, et les autorités travaillaient sans relâche pour mettre un terme à leurs activités criminelles.

L'enquête se poursuit afin de démanteler tout réseau criminel associé à ces bandits et de traduire en justice ceux qui étaient complices de leurs activités. Les forces de l'ordre restent vigilantes et déterminées à garantir la sécurité de la population et à faire respecter la loi dans tout le pays.