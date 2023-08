Madagascar: Portrait - Anne Franck - Une femme à poigne, à la tête de la Diaspora malagasy in UAE

Anne Franck, ou Ninie pour ses proches, est présidente de la Diaspora malagasy aux Emirats arabes unis depuis six années consécutives. Elle est également une femme entrepreneure dans le secteur immobilier à Dubaï.

En tant que femme entrepreneure, le parcours entrepreneurial de Ninie a commencé avec des modestes débuts. Malgré les limites par rapport à sa petite ville, Ranomafana Brickaville, elle a toujours été animée par une passion pour les affaires et une volonté inébranlable de réussir. Elle a commencé avec un petit commerce de petits pains, vendant des articles faits à la main.

Sa créativité, son dévouement et sa capacité à surmonter les obstacles ont rapidement construit sa personnalité. Au fil des années, Ninie a ouvert son entreprise, diversifiant ses activités dans différents secteurs tels l'alimentaire, la mode et les produits de première nécessité. Son approche innovante et son sens des affaires ont attiré l'attention des médias et des investisseurs, faisant d'elle une figure incontournable dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est actuellement dans le secteur immobilier à Dubaï, disposant d'un contrat avec les plus grands promoteurs du pays.

Le parcours de Ninie n'a pas été pavé de roses. En plus des défis inhérents à la gestion d'une entreprise, elle a dû faire face à d'innombrables défis. Mais plutôt que de se laisser abattre, elle a transformé chaque obstacle en opportunité. Elle a appris à s'adapter, à innover et à utiliser chaque échec, chaque erreur pour contourner les obstacles.

OEuvres sociales

Outre ses réalisations en tant qu 'entrepreneure, Ninie a toujours accordé une grande importance à la responsabilité sociale des entreprises. Elle a initié et soutenu de nombreuses oeuvres caritatives, se concentrant principalement sur l'éducation et l'accès à des soins médicaux pour les personnes défavorisées. Elle croit fermement en l'idée de redonner à la société et de créer un impact positif dans la vie des autres.

Depuis sa tendre enfance, elle a dû faire face à de nombreux défis, en particulier en ce qui concerne sa vie familiale, mais elle n'a jamais laissé cela entraver ses ambitions. Sa détermination à réussir malgré les difficultés a été une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs et individus confrontés à des problèmes similaires. Elle a su montrer qu'avec de la persévérance, on peut surmonter les défis les plus complexes. Outre son succès en tant qu 'entrepreneure, Ninie est également une âme charitable. Elle se souvient de ses racines modestes et du soutien inconditionnel de sa grand-mère, ce qui l'a poussée à aider les autres.

Un exemple frappant de sa générosité est sa contribution aux repas des enfants défavorisés à Madagascar. En consacrant une partie de ses bénéfices à des oeuvres de charité, elle a réussi à apporter un peu de réconfort et d'espoir aux enfants qui en ont le plus besoin. Son histoire est un témoignage inspirant de résilience et de compassion. Ses parcours difficiles, en femme divorcée et ses difficultés financières, en passant par la perte de sa grand-mère, l'a forgée pour devenir une femme forte et bienveillante.

Diaspora

En guise de reconnaissance de son leadership exceptionnel et de ses contributions à la communauté, Ninie a été choisie par son prédécesseur pour reprendre la place. Elle est présidente de la Diaspora Malagasy in UAE (ex-Union of Malagasy in Dubaï ou UMAD) depuis six années consécutives. Dans ce rôle, elle a oeuvré pour renforcer les liens entre les membres de la communauté, faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et soutenir les membres de la diaspora. Grâce à son énergie communicative et son sens de l'inclusion, elle a su rassembler la communauté autour d'objectifs communs et faire entendre la voix des Malgaches au niveau local et international.

Projections

Dans le futur, Ninie affirme vouloir continuer à innover et à développer ses entreprises tout en faisant une différence positive dans la société. Elle aspire à créer un écosystème entrepreneurial inclusif où chacun, quelles que soient les circonstances, peut réaliser ses rêves. Ninie incarne l'esprit d'une femme entrepreneure, déterminée et inspirante qui a surmonté d'innombrables obstacles pour réaliser ses rêves. Son parcours de combattante et son engagement envers les autres en font un modèle pour les générations futures. Elle démontre qu'avec passion, persévérance et altruisme, il est possible de laisser une empreinte durable dans le monde des affaires et dans la société toute entière.