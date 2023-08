Sénégal: Grand Magal de Touba - Serigne Mountakha donne des recommandations

Le khalife général des mourides, dans son adresse aux fidèles, a rappelé les interdits dans la cité religieuse. Il a invité à une lecture du coran trois fois par jour dès le début du 1er Safar (vendredi 18 août) au magal coïncidant avec le 18 Safar.

Puis, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké donne des recommandations fermes: « Je demande à tous de m'aider à rendre grâce et à louer Dieu. La première des choses à faire, c'est de réciter le coran. Je recommande de lire trois fois. Faire de Dieu, notre raison de vivre et notre sacerdoce. Lire le coran et les xassaides du 1er jour du safar à la célébration du magal, remercier Serigne Touba, c'est le plus important. »

Le khalife d'ajouter à l'endroit des talibés et des jeunes notamment : « Respectez les interdits, c'est aussi respecter le marabout. Celui qui ne le fait, contrevient aux prescriptions de Serigne Touba. Et les jeunes doivent être les premiers à défendre ces interdits qui sont ceux du fondateur du mouridisme. » Sur ses instructions, le khalife général des mourides a laissé son porte-parole et non moins président du comité d'organisation du magal développer sur le sens et l'importance de l'événement. Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé que le magal sera célébré le lundi 4 septembre. Il invite les fidèles musulmans à venir « célébrer cette journée spéciale pour les mourides, une journée qui consacre l'indépendance des croyants ».