Ile Maurice: Manière de voir - Le chocolat noir plus qu'un booster

Qui n'aime pas le chocolat, et ce, dans le monde entier. Ses bienfaits pour la santé sont multiples à condition que ce soit du chocolat noir obligatoirement.

Nous passerons en revue tous ses bienfaits pour notre santé, même mentale, mais personne ne se pose la question : d'où viennent ces fèves du cacao à la base du chocolat ? Qui profitera vraiment de sa vente mondiale, sinon à 95 %, des grosses entreprises internationales. En 2019, ces ventes ont rapporté USD six milliards aux pauvres cultivateurs africains principalement de Côte-d'Ivoire et du Ghana et USD 100 milliards au marché mondial. Un parfait exemple d'exploitation humaine. Est-ce que vous y pensez en croquant votre tablette de chocolat ?

Un peu d'histoire

Le chocolat est confectionné avec les fèves du cacao, originaire du bassin amazonien. Pour les Aztèques du Mexique, le cacaoyer était considéré comme la déesse de la fertilité. Cela remonte à 3 500 ans. L'Europe le découvre au 16e siècle grâce, entre autres, à Christophe Colomb. L'Espagne, plus que l'Europe, se retrouve en tête. En voilà du travail pour les esclaves ! Les premières transformations s'opèrent au 17e siècle grâce, entre autres, à Marie Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV, le roi français.

Le chocolat se démocratise au 18e siècle surtout en Angleterre. L'industrie chocolatière démarre au 19e siècle surtout en Hollande avec Van Houten. Apparaissent le chocolat noir et les tablettes surtout en Suisse avec Nestlé, Lindt, Suchard... C'est la Suisse qui met au point les barres chocolatées au 20e siècle, mais elle sera vite rattrapée par les États-Unis.

Les cacaoyers sont des cabosses à l'intérieur desquelles se trouvent les fameuses fèves qu'il faut laisser fermenter et sécher sur des toiles de jute. Tout le travail de la chocolaterie implique la torréfaction, le concassage, le broyage, l'affinage, le moulage, le conditionnement et la conservation surtout avec les feuilles d'aluminium.

Il en existe trois types: le chocolat noir, le chocolat blanc au lait ou blanc tout court. Le chocolat apparaît sous différentes formes: en poudre comme boisson, tablette, bonbon, pâte à tartiner, barre chocolatée... et même sculpture.

Et le pauvre cultivateur?

Les dix plus gros fabricants au monde sont américains et le chocolat est l'affaire à 95% de grosses entreprises internationales. Vous devinez la part qui revient au pauvre cultivateur ivoirien ou ghanéen sur le prix d'achat. Ce dernier se situe au seuil de la pauvreté et recrute même des enfants esclaves pour cueillir les cabosses. Les deux pays africains producteurs ont beau négocié avec ces grosses entreprises qui se chargent de l'exportation et de l'exploitation de ces fèves. David contre Goliath.

La Côte-d'Ivoire tente actuellement de lancer sur place sa propre usine de chocolaterie mais tout cela demande de gros investissements et ce n'est pas demain que ce projet se concrétisera. Les pauvres cultivateurs de cacaoyers protestent, mais c'est leur gagne-pain. Que représentent-ils face aux grosses multinationales ? La consommation mondiale est tellement énorme qu'il existe même en Europe, par exemple, des séances de dégustation comme pour le vin. Ce déséquilibre entre les revenus pourrait un jour se transformer en conflit d'intérêts et cela ne serait que... justice quitte à payer plus cher ce produit champion du monde. Même de grands hommes d'État ou présidents en sont devenus accros.

Les bienfaits

Voyons maintenant tous les bienfaits que ce chocolat procure à notre santé quand on n'en abuse pas. D'abord, une mise en garde essentielle. Nous ne pouvons bénéficier de toutes ses vertus médicinales qu'en consommant du chocolat noir. Elles ne concernent pas le chocolat blanc au lait ou le chocolat blanc.

Et là aussi, il ne s'agit pas de n'importe quel chocolat noir. En procédant à l'achat, il faut absolument tenir en ligne de compte la teneur en cacao qui doit être au minimum de 70 % de cacao. Pas de bénéfice en dessous de ce chiffre. Il existe même du chocolat contenant 80 % ou encore 90 % de cacao.

Quant à sa consommation, il ne s'agit pas de s'en goinfrer. Les médecins recommandent en général un petit carré de chocolat noir par jour et presque jamais plus. Vous ne devinerez jamais à quel point ce petit carré pris au quotidien peut jouer sur notre santé.

Il est recommandé pour tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Sa richesse en antioxydants améliore l'élasticité de nos vaisseaux sanguins. Il contribue à la diminution de la pression artérielle et de celle du mauvais cholestérol qui va boucher les artères. Il apporte une certaine souplesse à nos artères.

La richesse en magnésium du chocolat noir agit contre la fatigue et peut jouer un rôle pour barrer la route à l'apparition du diabète. C'est un bienfait pour l'acuité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il est bon pour une meilleure concentration et pour la mémoire... Tous les tests faits ont tendance à conclure qu'absorber une bonne tasse de chocolat noir chaud, oxygène le cerveau.

Ce n'est pas fini. Le chocolat noir quand on respecte la dose recommandé peut-être un antidépresseur naturel qui vous remonte le moral grâce à sa teneur en magnésium. Il peut même réduire le stress que nous éprouvons au quotidien et accessoirement combattre l'anxiété. Bon donc pour le corps et pour l'esprit, mais le prix n'est pas toujours très abordable. Il est en tout cas en vente libre dans tous les supermarchés.

L'erreur à ne pas commettre, c'est de confondre n'importe quel autre type de chocolat avec le chocolat noir contenant au minimum 70 % de cacao. Comment ne pas penser un seul instant en dégustant ce petit carré de chocolat noir à ce pauvre cultivateur qui est, pour le moins, exploité. Ainsi va le monde. Bonne dégustation quand même.

Difé mazor!

Citations de célébrités

· Le chocolat est... bonheur, plaisir, amour, extase, fantaisie...

· Neuf personnes sur dix aiment le chocolat; le dixième ment.

· Ne croyez pas que le chocolat soit un substitut à l'amour... l'amour est un substitut au chocolat.

· Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes.

· Le chocolat plonge des êtres, par ailleurs normaux, dans d'étranges états extatiques.

· La force, c'est de pouvoir casser une barre de chocolat en quatre et de n'en manger qu'un carré.

· Chocolat! Voilà bien un mot qui évoque des extases indescriptibles.

· Je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage de cacao.