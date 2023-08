Ile Maurice: Objectif - 25 % de femmes au sein des conseils d'administration

Guider les entreprises cotées en bourse vers l'objectif de 25 % de femmes au sein des conseils d'administration. C'est ce que vise le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et la Stock Exchange of Mauritius (SEM).

C'est dans cette optique que les sociétés cotées sur les deux marchés de la bourse de Maurice ont été réunies lors d'un atelier intitulé 25% Target: Building an Inclusive Board, organisé par MIoD, SEM et Mont-Choisy Group, le 16 août, au Golf Restaurant à Mont-Choisy. Le but est d'élaborer des stratégies concrètes pour atteindre ce seuil, considéré réalisable.

Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, souligne que l'engagement est de «soutenir et accompagner les entreprises cotées en Bourse à atteindre ce seuil». Ce sont en effet 20% des compagnies cotées sur les deux bourses de Maurice qui répondent à ce critère de 25 % de femmes sur leur conseil d'administration. La SEM contribuera ainsi à combler les écarts au sein des conseils d'administration et stimulera un changement par rapport au statut quo pour une meilleure représentation des genres.

Jeremy Stockdale, CEO et fondateur de YLead, un cabinet de conseil en leadership, soutient qu'atteindre ces objectifs est un travail sur le long terme. Il a mis en avant des pistes que les sociétés listées sur le marché boursier mauricien peuvent suivre pour faciliter la transition au niveau des conseils d'administration tout en assurant que les changements soient concrets. Les entreprises qui n'ont pas encore atteint ce seuil peuvent compter sur la collaboration du MIoD et ses ressources.

Pour Sheila Ujoodha : «Ce travail de concertation, ainsi que nos initiatives déjà en place, telles que le Women Directors' Forum et le Path to Boardroom qui renforcent les candidatures féminines aux conseils d'administration, visent à créer un environnement favorable à l'inclusion et à la diversité», ajoute-t-elle.

Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, fait remarquer que «la diversité des genres ne peut plus être ignorée lors de la composition des conseils d'administration. Elle est justifiée tant du point de vue de la performance que du point de vue de l'égalité représentative». Sheila Ujoodha explique que : «Les conseils d'administration équilibrés en termes de genre sont plus aptes à faire face aux défis actuels et futurs, à innover et à réaliser des performances durables. Aujourd'hui, 35% des 1 607 membres du MIoD sont des femmes. Grâce aux initiatives de l'institut, 173 femmes ont acquis une expérience au niveau des conseils d'administration. De plus, nous accompagnons 280 femmes sur leur chemin vers les conseils d'administration afin de leur fournir l'expérience nécessaire pour les postes à responsabilité.»

A savoir que dans le Global Gender Gap Report du World Economic Forum, l'île Maurice est passée de 110e en 2021 à 93e en 2023. Les progrès qui ont lieu dans le monde est suivi même s'il est évident qu'une grande partie du travail reste à accomplir. Jyoti Jeetun, CEO du Mont-Choisy Group, relève pour sa part que «malgré tous les progrès accomplis jusqu'ici, les femmes demeurent sous-représentées dans les instances dirigeantes des entreprises». Elle espère que «le changement s'opérera de manière significative».

«De plus en plus d'investisseurs sont désormais au courant des avantages liés au fait d'avoir des conseils d'administration diversifiés, en l'occurrence avec plus de femmes. Plusieurs études ont démontré l'impact des femmes au niveau de la prise de décisions et ses conséquences positives sur la performance financière des entreprises. Il faut promouvoir la méritocratie tout en pilotant une véritable stratégie d'égalité entre les sexes.» Selon Jyoti Jeetun, il faut établir une vraie politique d'inclusion avec les différents composants sur le plan social et ethnique.