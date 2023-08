Ile Maurice: Sale by Levy - La vente de la propriété de Siddick Chady renvoyée à novembre

L'Acting Deputy Master and Registrar de la Cour suprême, Me Raj Seebaluck, a fixé la vente à la barre de la propriété de l'ancien ministre Siddick Chady au 23 novembre. L'affaire a été appelée, hier jeudi 17 août, en Cour suprême.

Au début de l'audience, l'huissier du service a donné lecture de la description de la propriété de Siddick Chady, située à Beau-Séjour, Quatre-Bornes. Me Udhisteer Ragoobur, avoué, remplaçant Me Thierry Koenig, Senior Counsel, pour Swan Life Ltd, a présenté une motion pour fixer une date pour la vente à la barre de la propriété de Siddick Chady.

Me Seebaluck a saisi la balle au bond, indiquant que la vente sera faite le 23 novembre, à 13 h 30, devant la Cour suprême. Me Said Toorbuth, qui représente Siddick Chady, a voulu objecter à la démarche de l'avoué de Swan Life Ltd. Mais il a été pris de court par Me Seebaluck, qui n'a pas agréé à la motion de Me Toorbuth.

Le couple Chady avait contracté un emprunt de Rs 1 150 000 de Swan Life Ltd pour financer ce terrain de 225,7 mètres carrés, mais a été incapable de rembourser l'emprunt. Le terrain a ainsi été saisi en vertu de la Sale of Immovable Property, le 7 juin 2007. Siddick Chady purge actuellement sa peine de 15 mois de prison dans l'affaire Boskalis. Son dernier recours repose sur la décision de la Commission de pourvoi en grâce, présidée par l'ex-chef juge Keshoe Parsad Matadeen.