Ile Maurice: Commission électorale - Le bassin d'électeurs grimpe à 559 866 dans les villages contre 396 962 dans les villes

La Commission électorale a publié la nouvelle liste électorale mardi. Ils sont 991 327 électeurs à s'être enregistrés, soit 15 295 de plus que l'année précédente. Les femmes constituent le nombre le plus élevé d'électeurs avec 508 419 contre 482 908 hommes, soit 25 511 de plus.

Ce qui représente 51% de femmes sur la nouvelle liste é lectorale contre 49 % d'hommes (voir tableau). Ceux dans la tranche d'âge de 40-59 ans représentent 35,8 % tandis que la catégorie des 60 à 99 ans, dite personnes âgées, représente un taux de 25,6 % d'électeurs, le second groupe le plus important du vivier électoral. Quant à ceux de la tranche d'âge des 30 à 39 ans, ils représentent 18,2 % d'électeurs.

Dans le Top 5 des circonscriptions avec le plus grand nombre d'électeurs, celle de Pamplemousses-Triolet (n°5) remporte la palme avec 70 269 électeurs. Elle est talonnée par la circonscription n°14, Savanne/Rivière-Noire, avec 67 770 électeurs. Les autres circonscriptions avec un nombre é levé d'électeurs sont La Caverne/ Phoenix, Flacq/Bon-Accueil et Grand-Baie/Poudre-d'Or avec 60 400, 59 587 et 58 078 électeurs, respectivement.

Sur le plan démographique, les statistiques démontrent que le plus grand nombre d'électeurs vient des régions rurales, soit 559 866 contre 549 458 en 2022, une hausse de 10 408 électeurs. Triolet, Goodlands et Bel-Air/Rivière-Sèche enregistrent le plus grand nombre d'électeurs, soit 19 221, 16 813 et 14 373, respectivement. Quant aux villages avec le moins d'électeurs, ils sont Bananes, Chamarel et Ripailles. En ce qui concerne les régions urbaines, le nombre d'électeurs passe à 396 962 contre 292 937 l'année dernière. Le plus grand nombre d'électeurs, soit 113 213, est recensé à Port-Louis (voir tableau).

Nombre & pourcentage d'électeurs par sexe dans la République de Maurice, 2023

Hommes Femmes Les deux sexes

Nombre 482 908 508 419 991 327

% 49 51 100

Statistiques des registres par villes