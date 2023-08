Madagascar: Pétanque - Jeux des îles - Tout près du bout du tunnel

Vers la sortie de la zone de turbulence. Rien n'est encore officiel sur la tenue ou non des épreuves de pétanque aux prochains Jeux des Iles. Les sanctions de la Fédération internationale interdisant la participation et l'organisation de compétitions internationales, qui ne datent pas d'hier, persistent toujours.

Après plusieurs tentatives de négociation avec l'instance internationale qui n'a toujours abouti à rien, le président de la Fédération du sport boules malgache, Amiroudine Andrialemirovason, a confié le suivi des pourparlers au ministère de la Jeunesse et des sports. La balle est, depuis quelque temps, dans le camp de ce dernier. Nous avons maintes fois essayé de joindre des responsables au sein du ministère, mais ces derniers ne nous ont révélé aucune information sur le sujet. L'un des dirigeants de la fédération a soufflé et rassuré qu'«une décision concernant la tenue de la compétition de pétanque devrait être prise au début de la semaine prochaine», c'est-à-dire à moins d'une semaine du coup d'envoi de la compétition.

Valeur sûre

De plus, la pétanque figure toujours dans le programme actualisé des compétitions des Jeux des Iles. La compétition de pétanque se déroulera, d'après le programme des jeux, au nouveau boulodrome d'Ivato, du 26 août au 1er septembre. Sept médailles d'or sont en jeu pour cette version 2023. Les catégories concernées sont les triplettes hommes et dames, les doublettes hommes, dames et mixte, et celles tête-à-tête hommes et dames.

Le concours de tirs a été finalement retiré du programme. Madagascar a largement dominé les débats en raflant quatre médailles d'or sur les six en jeu, lors des Jeux sur le sol malgache en 2007. En attendant la décision officielle, une trentaine de présélectionnés, hébergés depuis mi-juillet à Vontovorona, poursuivent sans relâche la préparation. Ils s'entrainent quotidiennement au boulodrome du PAC à Ampitatafika. «Vingt joueurs, dix chez les hommes et dix chez les dames, seront retenus pour former l'équipe nationale aux jeux des Iles. La liste sera dévoilée très bientôt», confie un responsable au sein de la FSBM.