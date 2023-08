Afrique de l'Est: Natation - Jeux des îles - Deux expatriés parmi les vingt-deux sélectionnés

Vingt-deux nageurs entre 13 et 24 ans, dont deux expatriés, défendront les couleurs nationales à la XIe édition des Jeux des Iles de l'océan Indien.

Les vingt locaux, onze garçons et neuf filles, poursuivent leur préparation avec un entraînement biquotidien à l'Académie nationale des sports (ANS) à Ampefiloha depuis ce lundi, après cinq semaines de regroupement à Toamasina. L'expatriée de Suisse, Nomena Sandra Jauslin, âgée de 17 ans, débarquera au pays ce vendredi. Le pensionnaire du centre de haut niveau de Thaïlande, de son côté, arrivera le 22 août.

Quatre de ces sélectionnés ont déjà représentés la Grande ile durant la dernière édition à Maurice en 2019. À cette occasion, Madagascar n'a remporté qu'une seule médaille de bronze, signé, Stéphane Rakotomavo au 200m brasse. La compétition de natation s'étalera du 26 au 30 août, à la piscine de l'ANS qui vient d'être réhabilitée. Les machines de chauffage viennent également d'être réparées et rénovées et fonctionnent depuis quelques jours 24h/24. La température de l'eau, lors de notre passage hier, en fin de matinée, a été de 25° Celsius si la température idéale est entre 24°C et 28°C.

La piscine du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona, encore en cours de réhabilitation, pourrait aussi être utilisée. À l'instar de l'athlétisme et de l'haltérophilie qui comptent le plus de médailles, quarante médailles d'or sont en jeu en natation. «Nous visons entre quatre et cinq médailles d'or sans compter les autres couleurs», lance comme un défi le directeur technique national, Naivo Razafindrafidy.

Les nageurs

-Toavina Sandro Rakotomamonjy (24 ans): 100m papillon, 200m brasse

-Toavina Adriano Rakotomamonjy (18 ans): 400m nage libre

-Ando Francky Ramiakatrarivo (22 ans): 50m papillon, 50m dos, 50m nage libre

-Mamihaja Nathan Andriampenomanana (18 ans): 100m nage libre

-Maminiaina Ranandro (20 ans) : 100m nage libre

-Baritiana Mathieu Andriampenomanana (16 ans): 200m nage libre, 400m nage libre, 1500m nage libre, 200m papillon, 400m quatre nages

-Mana Andraina Rabenjalinoro (18 ans): 200m nage libre

-Mamitiana Georges Raveloson (18 ans): 200m papillon

-Tendry Toavina Rakotobe (14 ans): 50m dos, 100m dos, 200m dos, 200m quatre nages, 400m quatre nages

-Daniel Randrianarisoa (20 ans): 50m brasse, 100m brasse, 200m brasse

-Finaritra Razakatiana (16 ans): 50m brasse, 200m brasse

-Gervois Noa Alimalala Jacques Emile (19 ans): 50m nage libre, 50m papillon, 100m papillon, 200m quatre nages

-Harivony Jonathan Raharvel (21 ans): 50m brasse, 100m brasse, 200m brasse

Les filles et leurs épreuves:

-Anjanirina Miranda Razafindrandretsa (16 ans): 200m nage libre, 400m nage libre

-Indrano Karen Ashley (18 ans): 200m papillon, 100m papillon

-Tendrinavalona Idealy Diaritiana (19 ans): 50m dos, 100m dos, 200m dos

-Ony Mbolasoa Andrianaivo (17 ans): 50m papillon, 100m papillon, 100m dos, 200m quatre nages, 400m quatre nages

-Harivelo Angie Ramiandrisoa (18 ans): 50m brasse, 100m brasse, 100m nage libre

-Marie Ange Praxas Andrianaho (13 ans): 200m papillon, 400m nage libre, 800m nage libre, 200m quatre nages

-Hariniaina Anaïs Ramiandrisoa (20 ans): 50m brasse, 200m brasse

-Holy Antsa Rabejaona (21 ans): 50m papillon, 50m dos, 50m nage libre

-Nomena Sandra Jauslin (17 ans): 50m nage libre, 100m nage libre, 200m nage libre

