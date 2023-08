Madagascar: Toby masina Bora - Cent cinquante nouveaux bergers consacrés

La célébration des trente ans du Toby masina Kristy Manafaka Bora a été marquée par la consécration de cent cinquante-sept nouveaux mpiandry ou bergers, le dimanche 13 août dernier, à Andampinarosy Antsohihy.

Ces nouveaux serviteurs au niveau de la branche fifohazana ou éveil de la FJKM sont issus des trente-quatre synodes provinciaux (SP) sur les trente-huit existants. « Donc, si le Fils vous rend libres, vous serez vraiment libres», selon Jean 8/36, était le slogan de cette célébration. « Jésus-Christ seul est l'autorité de cette délivrance. Faites savoir au monde pour les délivrer. Incitez les gens à devenir des enfants de Dieu et non du diable pour faire la volonté de Dieu.

Tout ce qui blesse les autres, tuer des gens, mentir, paroles blessantes, prendre la richesse des autres doivent cesser », a martelé le pasteur Robson Johary Lalaina, membre du bureau national de la FJKM, Tonian'ny departemantan'ny fiangonana (TDF), dans son sermon. Ils sont des jeunes, vieux et personnes âgées de plus de soixante ans, hommes et dames, à exercer le ministère après deux ans de formation suivie d'examen et d'entretien avec les membres du bureau national de la branche fifohazana et également de leur synode provincial d'origine. Les candidats ont choisi exceptionnellement d'être consacrés dans ce camp sacré élu national par la FJKM, alors qu'ils viennent de loin. Comme ceux venant du SP Antongil.

%

Ala masina

« Ils ont effectué huit jours de marche et quatre heures de voyage en voiture à l'aller. Et ce sera la même chose au retour », a expliqué le président national de la sampana fifohazana (SAFIF), pasteur Arijaona Rakotondramanana. Leur conviction personnelle et leur foi en Jésus-Christ sont trop forts. L'histoire de ce fameux Toby masina Kristy Manafaka Bora est également une des principales raisons de ce choix. « Nombreux ont reçu des bénédictions et obtenus des réponses à leur prière », a témoigné un pèlerin. Un parc spécial ou espace vert appelé « ala masina» est, d'ailleurs, réservé pour ceux qui veulent s'isoler pour prier toute la journée ou toute la nuit.

« La réhabilitation de la toiture, la construction de nombreux sanitaires et douches ainsi que la réhabilitation du pont actuel en béton armée figurent parmi les prochains travaux dans le cadre de cette célébration. Les portes seront changées en portes métalliques, tandis que les tuyaux seront changés en grandes conduites vu le problème d'eau sur place », a déclaré le président du comité, pasteur Josoa Randriamampianina.