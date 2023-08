Madagascar: Christiane Minaoharisoa Jaofera - « La chance de remporter l'or existe »

Après avoir brillé aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa où elle a remporté la médaille de bronze de basketball pour Madagascar, Christiane Minaoharisoa Jaofera, âgée maintenant de 24 ans, s'embarque avec les deux équipes nationales 5x5 et 3x3 pour chercher l'or à la XIe édition des JIOI 2023, dans une semaine à Madagascar.

Pour commencer, qui sont vos idoles en basketball?

Chez les filles, c'est Candace Parker, l'ailière numéro 3 du Sky de Chicago, et chez les garçons, mon choix se porte sur Stephen Curry de Golden State.

Pourquoi avez-vous choisi le basketball comme sport de prédilection et non une autre discipline?

Jouer le basketball n'est pas un choix, c'est arrivé par amour et je l'ai aimé dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans. À partir de mes 12 ans, j'ai intégré le club de MB2All et, jusqu'à ce jour, j'y suis et j'y reste, et tout marche à merveille. En plus, l'esprit d'équipe y règne sans discrimination quelle que soit la classe sociale.

Vous venez de briller à Kinshasa en remportant la médaille de bronze avec l'équipe nationale Ankoay. Que signifie pour vous de figurer et de jouer pour représenter votre pays?

Jouer les Jeux de la Francophonie a été une belle aventure et remporter la médaille de bronze a été une joie immense pour toute l'équipe et pour la fierté de Madagascar. Ainsi, pour moi, figurer et jouer dans une équipe nationale est une fierté, car je suis choisie et la place n'est pas pour tout le monde. En contrepartie, ça vous met une grande pression en endossant une grande responsabilité.

%

Madagascar abrite la XIe édition des JIOI de 2023 sous peu, et ce sera votre deuxième participation. Quelles sont les chances de Madagascar en catégories 5x5 et 3x3 dans lesquelles vous figurez?

Le rêve de tout athlète qui représente son pays est de remporter la médaille d'or. En basketball 5x5, nous sommes les championnes en titre et nous comptons la garder entre nos mains, à la maison. Concernant le basketball 3x3, nous ignorons le niveau des autres iles, donc il faut se méfier. Le basketball est une affaire entre Madagascar et La Réunion à chaque JIOI, donc pour nous, la chance de remporter l'or existe réellement autant pour les filles que pour les garçons.

Qu'attendez-vous du public malgache durant les Jeux des Iles à Madagascar?

Jouer à domicile est un grand avantage pour tous les athlètes sans distinction. Je lance ici un appel à tous les Malgaches de venir soutenir les porte-fanions de la Grande ile sans distinction. Les JIOI ne se jouent pas tous les ans, donc il faut en profiter au maximum. Les athlètes ont besoin du soutien du public.

Votre rêve en basketball?

J'aime jouer le basketball et si l'occasion se présente, devenir une joueuse professionnelle. C'est le rêve de tout athlète et j'en fais partie. En attendant, j'aime jouer à Madagascar.