Sénégal: Bambey / Formation des jeunes sur les techniques culturales - Vers la reconstitution du capital semencier

Une vingtaine de jeunes du centre du pays ont reçu, au niveau de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR), une formation sur les grandes cultures. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Onfp et Agrijeunes, à travers le Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agri-preneurs. Le chef d'antenne de l'Onfp, Mamadou Ndiaye, a saisi cette occasion pour inviter les jeunes à se rapprocher des structures de formation pour leur faciliter leur insertion professionnelle.

Près de 26 jeunes venus du centre pays ont bénéficié d'une session de formation sur les techniques culturales sur les grandes cultures. Elhadji Malick Sagne, ingénieur des travaux agricoles assistant à l'équipe technique de l'ISFAR, l'un des formateurs, explique que «cette formation est le fruit d'une collaboration entre Agrijeunes et l'Onfp. Il s'agit d'une cohorte de 26 jeunes qui ont bénéficié d'une formation qui leur permet d'avoir des compétences de base nécessaires dans les grandes cultures.

Ce sont des activités pédagogiques qui se sont déroulées dans les salles, à travers beaucoup de modules. Il y a, entre autres, la formation en informatique pour leur permettre de remplir leur canevas mais aussi une formation agronomique qui va leur permettre de conduire les grandes cultures notamment l'arachide, le niébé et le mil. Il y a une partie pratique avec la mise en place de ces parcelles qui constituent un test de germination».

Et il poursuit : «les semences constituent un élément essentiel dans la production agricole. On les a initiés sur le niveau de semences. Quand on reçoit des semences dont on ignore le taux de germination, il est important d'aménager une petite parcelle pour savoir le taux de germination et la qualité, pour pouvoir procéder à des correctifs avant les semis à grande échelle». Selon lui, «ces jeunes qui sont formés, dont certains n'ont pas été à l'école, ont bien compris et sont prêts à devenir des multiplicateurs de semences, dans le but de reconstituer le capital semenciers».

Pour Mamadou Ndiaye, le chef de l'antenne de l'Onfp de Diourbel, «le Sénégal a inscrit dans ses objectifs d'émergence l'autonomie alimentaire. C'est dans ce contexte qu'Agrijeunes, en collaboration avec l'Office national de formation professionnelle, a formé 300 jeunes dans le domaine des grandes cultures dans 8 régions du Sénégal. Il y a 26 jeunes dans la zone centre qui ont subi la formation en techniques culturales agricoles, sous l'assistance de l'opérateur Isfar, Institut supérieur de formation agricole et rurale, de Bambey».

Et d'ajouter : «cette formation favorise la qualification professionnelle des jeunes mais aussi leur insertion dans le milieu professionnel. Ainsi, nous exhortons les jeunes à se rapprocher des structures chargées de la formation des jeunes». Selon lui, «l'Onfp est là pour outiller les jeunes de compétences, pour leur permettre de faire face à l'option gouvernementale c'est-à-dire l'autonomisation alimentaire».

Les bénéficiaires ont tous salué cette formation. A en croire Balla Gueye de la localité de Merina Dieng, dans la commune de Gade-Escale située dans l'arrondissement de Ndindy, leur porte-parole, «la pratique de l'agriculture nécessite de la connaissance. Nous allons démultiplier la formation auprès de nos mandants».