Afrique Australe: Le Président angolais félicite les lauréats du Prix du journalisme de la SADC 2023

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité, ce jeudi, les lauréats des prix de journalisme SADC 2023, dont deux professionnels de l'Angola Angola Presse (ANGOP).

Les gagnants dans les catégories de la presse écrite, Venceslau Mateus et Francisca Augusto, de l'ANGOP, de la Radio nationale d'Angola, Luís Mamana, et de la Télévision publique d'Angola, Ernesto Bartolomeu, ont été annoncés lors de la cérémonie d'ouverture du 43e Sommet de Chefs d'État et de gouvernement de la SADC.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, João Lourenço, qui a assumé la présidence de la SADC, a également félicité les lauréats des prix du concours de rédaction des écoles de la région. "J'exprime mon souhait que nous travaillions avec un plus grand engagement pour avoir une organisation de plus en plus pacifique, développée, compétitive et inclusive", a exprimé à l'occasion l'homme d'État angolais.

C'est la première fois que l'ANGOP remporte une catégorie du Prix SADC de journalisme, après avoir déjà remporté deux fois le Prix national de journalisme, dans les catégories de Photojournalisme (Rosário dos Santos) et de Presse (José Honório), en 2015 et en 2016, respecti