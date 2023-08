Niger: Perquisitions chez des personnalités proches du président renversé Mohamed Bazoum

À Niamey, dans la nuit du 17 au 18 août 2023, des perquisitions surprises ont eu lieu au domicile de personnalités proches du président Mohamed Bazoum, toujours séquestré depuis le coup d'État du 26 juillet, ainsi qu'au domicile de membres de son gouvernement et de députés de son parti. À cette occasion, selon des témoins, de l'argent et des biens de valeur ont été saisis.

Dans la nuit du 17 au 18 août à Niamey, les domiciles de plusieurs personnalités du régime du Président du Niger Mohamed Bazoum ont été « perquisitionnés » par des hommes dont certains étaient armés.

La même équipe composée de militaires et d'au moins un civil a débarqué nuitamment au domicile du Premier ministre du Président Mohamed Bazoum, Ouhoumoudou Mahamadou.

Selon nos sources, au total, pas moins de neuf domiciles de membres du gouvernement du président Bazoum et de son entourage auraient été perquisitionnés, cette nuit, comme celui du ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou, la maison des députés Kalla Moutari et Kalla Ankourao, respectivement Premier vice-président de l'Assemblée nationale et haut-dirigeant du PNDS (le parti de Mohamed Bazoum). Mais aussi les domiciles de membres de l'entourage du chef de l'État renversé : Foumakoye Gado, son haut-représentant, Issa Galmai et Daouda Takoubakoye, respectivement chef de cabinet et directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, ainsi que le domicile du garde du corps du président.

À tous ces endroits, des fouilles minutieuses ont été effectuées

À tous ces endroits, des fouilles minutieuses ont été effectuées. Des documents et surtout des biens ont été emportés. Selon des témoins, les militaires ont pris ce qu'ils pouvaient trouver : téléphones, montres et bijoux, ordinateurs portables et tablettes, argent - jusqu'à 60 millions de francs CFA, soit près de 90 000 euros, au domicile du Premier ministre - plus deux véhicules chez le Général Mahamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, dont la maison a également été fouillée.

Interrogé par RFI, une source proche de la justice nigérienne affirme ne pas être au courant de ces perquisitions. Le même interlocuteur ajoute que le Niger est actuellement dirigé par un régime d'exception dans lequel les formes ne sont pas toujours respectées.

L'une des personnes dont le domicile a été visité regrette de n'avoir pas vu de ses yeux un mandat de perquisition en bonne et due forme.