Tunisie: ASM | Un club Omnisport qui reprend des couleurs - Redorer le blason d'un passé glorieux !

Ce n'est pas dans le football seulement que l'ASM a retrouvé sa place naturelle. Le club marsois est finaliste de la Coupe de Tunisie en volley-ball. Il a même organisé le championnat d'Afrique de la discipline. Sans oublier le tennis, mais aussi la natation qui voit naître un futur champion, Ahmed Jaouadi.

Si le football constitue une vitrine du club marsois et un véritable baromètre de sa réussite, ce n'est pas pour autant la section qui brille le plus, bien que l'équipe première de football ait créé l'évènement à l'issue de la saison écoulée en retrouvant sa place parmi l'élite. Un événement qui fait vibrer encore la ville de La Marsa. Cela dit, qui dit Avenir Sportif de La Marsa, dit volley-ball, une des spécialités phares et historiques du club omnisport, sans oublier la natation, mais aussi le tennis. Des spécialités qui ont retrouvé des couleurs lors des deux dernières années.

Volley-ball : une place sous le soleil africain !

Parmi les disciplines qui ont fait la renommée de l'AS Marsa, il y a le volley-ball, évidemment. Une section qui se porte désormais bien, réussissant à se repositionner aussi bien à l'échelle nationale que continentale : «Les résultats obtenus par la section de volley-ball, ces deux dernières saisons, sont mémorables. Nos garçons ont été finalistes en Coupe de Tunisie la saison dernière et ont atteint la demi-finale de la Coupe arabe la saison d'avant, outre que nous avons été cette année équipe hôte du championnat d'Afrique des clubs champions. Je pense que nous avons réussi à redorer le blason du volley-ball à La Marsa. C'est une discipline phare de notre club, sept fois champion de Tunisie», nous a déclaré le président de l'ASM, Taoufik Ben Nsib.

Ahmed Jaouadi vise les JO de Paris

Qui dit La Marsa, dit aussi natation. Par ailleurs, la piscine de La Marsa porte le nom de l'une des figures emblématiques de la natation tunisienne, feu Abdelkader Achour. Une piscine qui a vu naître le plus grand champion de la natation tunisienne de tous les temps, Oussama Mellouli, qui a porté les couleurs de l'ASM. Aujourd'hui, le club banlieusard est en train de former un futur champion qui ambitionne de participer aux JO de Paris. Il s'agit d'Ahmed Jaouadi. «C'est un jeune talentueux. Au vu de ce qu'il est en train d'accomplir, Ahmed Jaouadi a de fortes chances de participer aux JO de Paris, l'année prochaine. C'est tout le mal que nous lui souhaitons et, en tant que club, nous ferons tout notre possible pour l'aider à atteindre cet objectif», nous a confié le président de l'ASM.

Le tennis, une section qui se développe fortement

Si le bilan financier de l'ASM, au titre de l'exercice 2022-2023, dégage un excédent de 42 547 dinars, c'est grâce entre autres aux revenus enregistrés par la section de tennis. Des revenus qui ont augmenté de l'ordre de 40% par rapport à l'exercice précédent. «Le tennis se développe fortement à La Marsa.

Nous avons fait d'ailleurs un bond qualitatif au niveau de l'infrastructure et notre ambition est d'avoir les meilleurs courts de tennis de tout le pays», ambitionne Taoufik Ben Nsib dont la stratégie pour les deux prochaines années est de «rendre encore performantes les quatre sections de sport collectif, à savoir le football, le handball, le volley-ball et le basket-ball pour lequel nous avons fixé l'objectif d'accéder en Nationale d'ici deux ans, comme cela était le cas pour notre équipe féminine de handball à l'issue de la saison dernière». Du tennis au volley en passant par les féminines, la natation, l'athlétisme, la lutte, le kayak ou encore la pêche sportive, l'Avenir Sportif de La Marsa compte plus de 3000 adhérents. Plus qu'un club sportif, l'ASM joue un rôle clef dans l'encadrement de la jeunesse de la ville.