Tunisie: 4e édition du Festival international du film d'Amman | 7 films tunisiens dont 5 en compétition officielle - Une remarquable présence tunisienne

Le Festival international du film d'Amman ou encore Awal Film ( premier film) est organisé sous l'égide de la Royal Film Commission-Jordanie et oeuvre à développer et promouvoir un cinéma arabe reflétant la créativité de la région et abordant des questions actuelles.

La 4e édition du Festival international du film d'Amman a pris son élan, mardi soir dans la capitale jordanienne, pour se poursuivre jusqu'au 22 août 2023. La Tunisie y est représentée par une belle brochette de films, 7 en tout dont 5 retenus dans la compétition officielle. Les Tunisiennes Raja Amari, Henda Haouala et Afef Ben Mahmoud figurent, également, dans les différents jurys qui sélectionneront les lauréats de l'Iris Noir (The Black Iris Award) dans les trois sections compétitives arabes : Meilleur long métrage de fiction, Meilleur long métrage documentaire et Meilleur court métrage, en plus du nouveau prix Fipresci pour la section documentaire.

Les films tunisiens sélectionnés dans cette édition sont :

"Ashkal " de Youssef Chebbi figure dans la compétition arabe des longs métrages de fiction qui regroupe huit films représentant sept pays, à savoir l'Algérie, l'Egypte, l'Irak, le Liban, la Palestine, la Tunisie et le Maroc.

"Je Reviendrai Là-Bas" de Yassine Redissi est sélectionné dans la compétition arabe des longs-métrages documentaires dans laquelle figurent 8 films issus de 7 pays : Egypte, Tunisie, Maroc, Liban, Irak, Soudan et Palestine.

"Trinou" de Nejib Kthiri, "Awama" de Mourad Kalai et "Road El Kef "d'Ihsen Kammoun sont retenus dans la compétition arabe des courts métrages dans laquelle figurent 18 films issus de 11 pays (Jordanie, Yémen, Irak, Soudan, Algérie, Tunisie, Syrie, Irak, Liban, Egypte, Palestine).

"Harka" de Lotfy Nathan et " Sous les figues" d'Erige Sehiri sont au programme de la section "Rendez-vous franco-arabe" qui présente 7 coproductions franco-arabes représentant la Tunisie (2), l'Algérie (2), le Liban et la Syrie, en plus d'un film français.

La réalisatrice Raja Amari fait partie du jury de la compétition des longs métrages de fiction, aux côtés du producteur espagnol Andres Vicente Gomez, l'acteur jordanien Eyad Nassar, et l'artiste égyptienne Bushra Rozza.

Le jury des longs métrages documentaires arabes est composé de la productrice et réalisatrice germano-libanaise Monika Borgmann, du monteur jordanien Eyad Hamam et du cinéaste libanais Nezar Andary.

Les longs métrages documentaires arabes concourent également cette année pour le prix Fipresci, International Film Critics Awards, destiné à promouvoir le cinéma d'art et à encourager le nouveau et le jeune cinéma. Henda Haouala, ancienne directrice artistique et membre du comité directeur de divers Festivals tunisiens, figure au jury du prix Fipresci aux côtés du critique de cinéma égyptien, Mohamed Tarek, et du journaliste allemand, Schayan Riaz.

L'actrice, réalisatrice et productrice, Afef Ben Mahmoud, est membre du jury de la compétition des courts métrages arabes avec l'écrivaine et réalisatrice jordanienne Darin J. Sallam et l'actrice libanaise Yumna Marwan.

Outre les projections, le festival prévoit un programme dédié à l'industrie cinématographique avec des master classes, des séminaires et des discussions avec des réalisateurs et des stars de cinéma.

La cérémonie d'ouverture du Festival international du film d'Amman a été marquée par la projection du film palestinien "Un week-end à Gaza", de Basil Khalil.