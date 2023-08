Sénégal: RNU - Le Sénégal veut porter le nombre d'inscrits à un million de ménages vulnérables (directeur)

Cap Skirring — Le Sénégal veut amener le nombre de ménages vulnérables inscrits sur le Registre national unique (RNU) à un million de ménages, dans le cadre de l'extension et de la revalidation de cet outil institutionnel de ciblage des populations en situation de vulnérabilité, a annoncé jeudi, à Cap Skirring (Ziguinchor, sud), son directeur, Dr Ousseynou Diop.

"Actuellement, 541. 192 ménages vulnérables sont sur le Registre national unique (RNU), soit 29% des ménages du Sénégal. Nous voulons amener ce nombre d'inscrits sur le Registre national unique à un million de ménages", a dit le directeur du RNU, Dr Ousseynou Diop.

Il intervenait à l'ouverture d'une session de formation portant sur la "couverture médiatique des problématiques de la protection sociale au Sénégal, état des lieux du RNU, ses enjeux et ses perspectives ».

Une trentaine de journalistes de la région naturelle de la Casamance (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) ont pris part à cette rencontre initiée par le Réseau des journalistes pour la protection sociale (RJPS), en collaboration avec la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Dr Diop a insisté sur la mise à jour et l'extension du RNU à un million de ménages par l'intégration des groupes spécifiques (populations pastorales, handicapés entre autres).

Il a aussi souligné les voeux des autorités étatiques d'optimiser l'utilisation du RNU dans le cadre de la protection adaptive pour la réponse aux chocs.

"Cette session de renforcement de capacités des journalistes dans ce domaine si vital au plan économique et social vise à contribuer à une meilleure connaissance et un traitement plus efficient et plus pertinent par les journalistes des questions de protection sociale", a expliqué le président du Réseau des journalistes pour la protection sociale, Masser Dia.

Elle vise également "à partager et à renforcer les capacités des journalistes pour une meilleure couverture médiatique des problématiques de la protection sociale au Sénégal", a ajouté, M. Dia en présence du directeur de la gestion des projets et programmes des filets sociaux et coordonnateur du programme national des bourses de sécurité familiale, Papa Malick Gningue.