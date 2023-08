Gambie: Le gouvernement déroule le tapis rouge pour attirer plus d'investisseurs

Mr Hamat N.K. Bah, ministre du Tourisme et de la Culture, a déclaré que le gouvernement de la Gambie continuera à inciter les investisseurs à venir investir dans le pays.

Le ministre a réaffirmé récemment lors de son discours au cours d'une table ronde organisée au Centre de Conférence International Sir Dawda Jawara que le gouvernement continue d'inciter les investisseurs à venir dans le pays. Il a fait ce discours lors de la réception du maire de North Miami et des responsables du comté de Miami-Dade accompagnés de leurs représentants.

« Le gouvernement de la Gambie encourage les résidents de la ville de Miami à étudier les possibilités d'investissement en Gambie, » a-t-il déclaré, ajoutant qu'aucun investissement ne serait considéré comme minime ou insignifiant.

« Je pense que votre visite fera de vous les ambassadeurs de ce pays pour encourager les hommes d'affaires à venir investir, » a-t-il déclaré. « Nous sommes un pays très modeste, mais nous regorgeons d'hommes et de femmes toujours très déterminés à faire avancer les choses. »

« La première chose que vous remarquerez lors de votre visite en Gambie est le courage, la détermination de nos femmes, car elles travaillent sans relâche pour que notre pays aille de l'avant. »

%

Il a ajouté : « Aujourd'hui, les statistiques indiquent que les femmes sont bien plus performantes que les hommes dans nos écoles. Les résultats obtenus le démontrent parfaitement. Et nous pensons que ce pays a un avenir plus que prometteur. »

Il a donc remercié l'Office du Tourisme de la Gambie, notamment Mme Mariatou Jaiteh et son équipe, pour la prise de cette initiative.

Le ministre a également souligné que la Gambie est la Côte du Sourire, le pays le plus chaleureux et l'un des pays les plus pacifiques du continent. Cela montre que la Gambie est un pays stable ou il fait bon vivre et dans lequel on peut investir en toute sécurité, » a-t-il encouragé les visiteurs de Miami, ajoutant : « En tant que gouvernement, il nous incombe de créer une atmosphère extrêmement propice à l'investissement, au travail et à la vie dans ce pays. »

Le Conseil Régional de Brikama réfute l'allégation concernant l'instauration de frais de collecte des déchets