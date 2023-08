Tunisie: Yosra Mahnouch à Carthage - Du bon show

Absente depuis quelques années, Yosra Mahnouch a joué à guichets fermés en ce mercredi 16 août dans le cadre de la 57e édition du Festival international de Carthage. Il faut reconnaître que, côté performance vocale, nous avons été gâtés par rapport au spectacle de Latifa Arfaoui. Et ce n'est pas qu'une histoire de micro !

Yosra Mahnouch à Carthage. Troisième spectacle réservé à la chanson tunisienne et les gradins sont toujours pleins. Notre chanson semble avoir de beaux jours devant elle malgré les invasions de très mauvaise qualité à coup de boites à rythmes.... «Angham fi dhakira», Latifa Arfaoui et maintenant Yosra Mahnouch.... Carthage est toujours comble et c'est de bon augure. Nous n'avons pas de statistiques, bien entendu, mais à vue d'oeil la présence féminine est dominante dans ces spectacles

Pendant plus de deux heures, Yosra Mahnouch, qui était accompagnée d'un orchestre de musiciens dirigé par le maestro Abdelbasset Belgaied, a interprété différents styles musicaux du Charqi (Oriental), du local tunisien et même du «Khaliji».

Elle a également interprété des mélodies emblématiques du répertoire musical irakien dont l' inéluctable «Mayhana» pour laquelle elle a excellé, suivi des plus beaux titres de Warda, Oum Kalthoum et Abdelhalim Hafez à l'instar de «Fi youm wa lila», « El Oyoun Essoud», «Ibtada el Michwar» et «Amana ya Donia» avant d'enchaîner avec un cocktail de chansons Khaliji comme «Ibta3id 3ani», «Ya Rouhi Ya Dada».

Festive donc la soirée, avec une véritable communion avec le public.

Un passage à Carthage réussi pour Yosra Mahnouch qui a fait son show en professionnelle du spectacle en poursuivant son tour de chant avec des refrains connus, puisés dans le répertoire de la musique traditionnelle tunisienne. Un bouquet de noubas, issues de la musique soufie, sous l'intitulé : «Ya Chedly, ya Belhassen» et d'autres titres «Khédija», «Ahit Ahit», «Zinouba», «Tounes El Mahroussa», a été proposé lors de cette soirée qui s'est terminée sous un déluge d'ovations.

S'exprimant sur sa prestation lors de la conférence de presse qui a suivi son show, Yosra Mahnouch a remercié le festival de Carthage qui lui a permis de rencontrer un public si nombreux. «J'ai dû supprimer certaines chansons programmées telle que «Je suis malade» de Serge Lama ainsi que des titres de mon propre répertoire pour me plier aux exigences du public» a-t-elle précisé.