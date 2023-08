Tunisie: Ligue des champions | 1er tour préliminaire aller - CS Constantine-ESS (Ce soir à 20h00) - Assurer et rassurer

L'Etoile ne sera pas à l'abri pour cet acte 1 (Ph. Mokhtar H'MIMA)

Pour ne pas avoir à négocier un match difficile au retour dans une semaine à Sousse, il faut partir avec un esprit conquérant. Marquer et pourquoi pas s'imposer...

Tout est permis en football.

D'emblée, c'est une opposition de taille sur la scène continentale qui attend les Etoilés ce soir à l'occasion de ce 1er tour préliminaire de la Champions League. Le premier match de vérité pour le nouvel entraîneur Imed Ben Younès qui va devoir faire parler l'étendue de sa science du jeu offensif et son intelligence tactique.

L'élève de Faouzi Benzarti a de l'ambition à revendre et il aime les défis. Le voilà enfin servi. A lui de faire ses preuves en maniant habilement le groupe de joueurs à sa disposition. Un groupe décimé par deux absences de taille Boughattas et Abid, mais également les nouvelles recrues qui ne peuvent prendre part à la campagne africaine, le gardien de but, Achraf Krir, notamment. La non-levée de l'interdiction de recrutement par le Tribunal arbitral sportif pèse lourd dans la balance, mais on compte sur le vivier actuel pour sortir le grand jeu et honorer les couleurs « rouge et blanc».

La délégation étoilée s'est déplacée à Constantine à bord d'un avion spécial affrété par le président du club, Othman Jenayeh, qui ne lésine pas sur les efforts pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il s'agit d'assurer et rassurer en sauvant l'essentiel, lors de cette confrontation 100% maghrébine. Pas de place à l'improvisation dans le giron étoilé et le sérieux de tous les instants est requis. Scorer, marquer les esprits et s'éviter une défaite, trois atouts majeurs pour sortir indemne du traquenard algérien. L'escouade de Ben Younès et ses assistants, Nafkha et Ghzal, est fin prête pour en découdre.

Faire le plein de confiance

Le déplacement en Algérie est loin d'être une sinécure et il faut croiser les doigts pour ramener un bon résultat qui n'entame pas les chances de qualification, lors du match retour à Sousse. En jouant crânement le jeu, les Abdelli, Chamakhi et consorts peuvent emmagasiner le plein de confiance et aborder sereinement et idéalement le retour.

Volet formation rentrante, Ben Younès irait dans le sens d'une continuité.

Ali Jemal est partant dans les bois, Alaya Brigui, Hamza Jelassi, Slah Ghedamsi et Ghofrane Naouali en défense, le milieu défensif 100% subsaharien avec la paire Jacques Mbé- Soumaila Sidibé, avec devant eux Oussama Abid qui retrouve de bonnes sensations, Raki Aouani qui s'est affiché face au Milan AC, Youcef Abdelli et Yassine Chamakhi en attaque. Mais d'autres éléments ont leur carte à jouer, à l'instar de Firas Amri derrière et Assil Jaziri devant. La retransmission du match de ce soir est assurée par la Télévision algérienne «programme national HD».