Algérie: Energie et mines - M. Arkab examine avec l'ambassadeur qatari les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur du Qatar, Abdulaziz Ali Al-Naama, avec lequel il a examiné les moyens de développer la coopération bilatérale dans divers domaines du secteur, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur "les moyens de développer et de renforcer les relations de coopération bilatérale, qualifiées d'excellentes, dans le domaine de l'énergie et des mines", précise le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont "exploré les opportunités et perspectives futures d'investissement dans des projets structurels en Algérie, notamment dans le domaine des industries manufacturières et de l'industrie pétrochimique", ajoute la même source.

Les deux parties ont évoqué, dans ce cadre, le projet de création, en Algérie, d'un complexe chimique de production de butène et de polybutène, que la société qatarie "Power International Holding" souhaite réaliser en partenariat avec le groupe Sonatrach.

Après s'être félicité des "bonnes relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et le Qatar", M. Arkab a souligné que Sonatrach était disposée à travailler avec l'entreprise qatarie (Power International Holding) pour la réalisation d'un complexe de production de buténe et de polybuténe.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement des industries manufacturières et de valorisation des ressources de l'Algérie en hydrocarbures, l'objectif étant de permettre au secteur de contribuer efficacement à la diversification de l'économie nationale et à la création d'une valeur ajoutée et d'emplois, a expliqué le ministre.

Selon lui, ce projet "peut se concevoir dans un cadre intégré comprenant également l'investissement dans la recherche et l'exploitation de nouvelles réserves à même de contribuer à l'approvisionnement de ce projet en gaz".

A cet égard, le ministre a rappelé les avantages qu'offre la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour attirer les investisseurs, intensifier l'activité de recherche, d'exploration et de production d'hydrocarbures et développer les industries manufacturières.

Lors de la rencontre, il a été convenu d'organiser une visite en Algérie, la première semaine de septembre 2023, au profit d'une délégation de l'entreprise qatarie, en vue d'approfondir les discussions avec la Sonatrach à ce propos.

De son côté, l'ambassadeur qatari s'est félicité des relations de coopération entre les deux pays, soulignant l'intérêt des compagnies qataries pour l'investissement en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et la réalisation de grands projets en matière de recherche, d'exploration, d'industries manufacturières et de pétrochimie.

Les deux parties ont également salué le niveau du dialogue et de la concertation entre les deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), conclut le communiqué.