Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Djoli » de Glad Amog Lemra

Tournée dans la ville océane de Pointe-Noire, « Djoli » est une fresque de la société africaine contemporaine avec toutes ses dérives. Le film sera en projection le 30 septembre au Royal cinéma à Pointe-Noire, ville où a été tourné le film.

Avec un casting panafricain et au talent avéré, « Djoli » est une belle symbiose de la richesse artistique du continent. En parlant de casting, on y retrouve notamment Alnise Foungui, Mira Loussi (son tout premier rôle dans un long-métrage), Altesse Seinzor, Liesbeth Mabiala, Monie Lek, Bruno Henri et Djédjé Apali dont la mort a eu à arracher brutalement des siens en été 2021.

A travers cette oeuvre, Glad Amog Lemra plonge le spectateur dans les méandres d'une organisation secrète qui suscite de la convoitise. La prostitution, la corruption, le pouvoir, l'ivresse et la renommée constituent le fond de ce rassemblement. Des maux qui n'inquiètent pas les nouveaux adhérents, souvent prêts à tout pour faire partie de ce club.

« Djoli » caricature la société congolaise, notamment celle de Pointe-Noire. Elle met en lumière la débauche à laquelle s'adonne sa jeunesse au nom des plaisirs de ce monde. Des choix de vie aux conséquences pitoyables. En parallèle, le film montre l'influence des mauvaises compagnies qui finissent par corrompre les bonnes moeurs.

Sur fond de musique africaine et de scènes, quelquefois hilarantes, « Djoli » est particulièrement un appel à la prise de conscience. D'autant plus que la jeunesse est l'espoir de demain, celle-ci doit agir, aujourd'hui, en pensant à demain.

En outre, la construction du film a été passée au peigne fin et bien évidemment le spectateur est séduit. En effet, la qualité de prise de vue, des plans, du jeu d'acteurs, la trame... entraîne dans une spirale de sensation, de réflexion et de captivation. Rendez-vous le 30 septembre au Royal cinéma à Pointe-Noire pour savourer et resavourer cette fiction de 1h 40 min.