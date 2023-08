Congo-Brazzaville: Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon - L'édition 2023 lancée

Organisée chaque année par Radio France internationale (RFI), la dixième édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon vient d'être lancée. Adressé aux jeunes journalistes et techniciens de tous les pays d'Afrique francophone, l'appel à candidature pour cette édition prendra fin le 25 août.

Créé en hommage aux deux reporteurs, Ghyslaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali, cette bourse récompense chaque année un jeune journaliste et un technicien africain. Elle s'adresse à tous les jeunes journalistes et techniciens de reportage de moins de 35 ans ayant déjà travaillé dans le domaine de la radio et résidant dans l'un des vingt-cinq pays francophones du continent.

Pour s'inscrire à cette bourse, il est recommandé à chaque candidat de s'imprégner du formulaire de participation et du règlement de la bourse, de renvoyer la lettre de motivation dûment remplie. Dix candidats journalistes et dix techniciens seront par ailleurs sélectionnés sur dossier, puis invités à suivre une formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 16 au 29 octobre. Ces ateliers déboucheront sur la réalisation d'un reportage pour les journalistes et d'un élément « tout sonore » pour les techniciens. Le jury composé de représentants de RFI, de l'Ecole de journalisme de sciences Po, de l'INA et de la presse ivoirienne se réunira par contre le 1er novembre pour désigner les deux lauréats de l'édition. Les lauréats bénéficieront d'une formation d'un mois à Paris. Les prix seront remis aux lauréats le 20 novembre date décrétée par les Nations unies comme « journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes » en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Par ailleurs, Marie-Christine Saragosse, présidente du groupe France média Monde, a expliqué le bien-fondé de cette bourse. « Il y a dix ans, lorsqu'ils ont été sauvagement assassinés, ça été une douleur absolue, je pense que c'est comme si on avait tous été frappés. Cette douleur, au fond, nous empêchait d'avancer, nous entravait, parce que c'était insupportable et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on rende cette douleur féconde, et avec leur héritage, leur mémoire, qu'on fasse quelque chose qui nous projette dans l'avenir et qui soit utile, qui ressemble à ce qu'ils étaient. Et comme, au fond, ils étaient des passionnés, l'une journaliste, l'autre technicien qui disait :" L'importance, c'est d'émettre, et en toutes conditions, ils trouvaient le moyen d'émettre". Donc on s'est dit qu'on allait transmettre le fardeau à des jeunes sur le continent africain, l'endroit où on redevenait un être humain, et on s'est dit qu'on allait se tourner vers cette jeunesse, c'est comme ça qu'on a créé cette bourse », à-t-elle expliqué. Il faut souligner que les pays concernés par cette bourse sont entre autres le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, le Tchad, la RCA, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Maroc, Comores, etc.