Afrique Centrale: Portrait - Ralff Therance Lhyliann, un artiste complet

Le photographe congolais Ralff Therance Lhyliann a remporté récemment la médaille d'argent aux neuvièmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Qui est-il ?

Depuis le 3 août, le nom de Ralff Therance Lhyliann sonne encore dans les oreilles des Congolais en particulier et des culturels en général. Le photographe congolais a reçu une médaillé d'argent en photographie aux neuvièmes Jeux de la Francophonie de Kinshasa en RDC. « Je viens de remporter la médaille d'argent, cela prouve que le Congo a sa place et ses artistes ont des histoires à raconter, le médium photographique vient de le prouver », a-t-il déclaré après sa distinction. Bien auparavant, Ralff Therance Lhyliann a été désigné meilleur photographe du meilleur scénario au concours « Meilleur roman photo » du Festival international de photographie d'auteur (Kokutan'Art), le 20 mars 2021. Il a été aussi Prix Découverte des Ateliers Sahm à la Rencontre internationale d'art contemporain(Riac) 9, le 24 Septembre 2021.

Tous ces prix qu'il a obtenus sont le fruit du travail bien fait et de plusieurs formations et stages que suit le photographe congolais. Animé de la volonté d'apprendre et d'aller de l'avant, Ralff Therance Lhyliann a suivi un stage en réalisation de film documentaire dans le cadre du projet « Impala à Yaoundé, Cameroun » formé par les ateliers Varan et Jean Marie Teno, du 2 mars au 14 mai 2022. Il a participé à plusieurs ateliers dont l'atelier photo/vidéo animé par Yvon Ngassam à la Riac 9 aux ateliers Sahm (Brazzaville), du 3 au 24 septembre 2021 ; à l'atelier de formation en photographie d'auteur ClassPro animé par Baudouin Mouanda à l'Institut français du Congo (IFC) Brazzaville, du 31 août au 10 septembre 2020 ; à l'atelier de formation en écriture photographique animé par Lebon Ziavoula aux Ateliers Sahm à Brazzaville, du 17 au 18 août 2018.

Sur le plan professionnel, Ralff Therance Lhyliann a participé à plusieurs expositions en solo que collective. Au début de l'année 2023, il a tenu une exposition en solo à l'IFC de Brazzaville du 11 au 28 janvier sur le thème « Anges sans ailes ». Un travail qui s'intéressait au sort des enfants autochtones des départements de la Likouala, du Pool et de la Lekoumou. Du 27 mai au 1er juin 2022, il a participé à une exposition collective à la rencontre internationale de photographie d'auteur de Brazzaville Kokutan'art, sur « La danse de la sagesse », un travail qui abordait la place de la tradition dans le monde moderne et les rapports entre jeunes et vieux. Depuis le 3 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, Ralff Therance Lhyliann organise une exposition portant sur Photographe et vidéaste pour l'ONG Potamai sur l'île de Loubassa (Congo). Il s'agit de la réalisation des photographies et des vidéos, du suivi du projet de production d'électricité à partir d'une hydrolienne flottante.

Toujours dans cette même lancée, du 15 janvier à septembre 2021, il a été sur photographe plateau et assistant pour le film « Ordalie » des réalisateurs Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav. Le 24 novembre 2020, il a exposé sur Photographe Croix-Rouge. Il s'agissait de la réalisation des photos sous fond documentaire dans les villages bantous et autochtones. Du 1er avril au 30 mai 2020, il a été partenaire à la direction départementale Art et lettre du Pool du ministère de la Culture et des Arts, pour la réalisation de musique, de photos et vidéos de sensibilisation à la Covid-19. Du 21 novembre 2018 au 20 juin 2019, il a travaillé comme bénévole pour le projet ASPC-OMF (Association des pères spiritains du Congo - Ordre de Malte France) Likouala, pour la réalisation de musique, photos et vidéos de sensibilisation aux droits des peuples autochtones, puis effectuer des distributions des kits scolaires dans les écoles ORA.

Détenteur d'un baccalauréat C Mathématiques en 2009 au lycée Chaminade à Brazzaville (Congo), Ralff Therance Lhyliann a obtenu par la suite une licence en électromécanique à l'université de Sidi Bel-Abbès (Algérie) en 2012, puis un master en électromécanique au sein du même établissement algérien en 2015.