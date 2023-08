Afrique: Founders Factory Africa - 114 millions de dollars disponibles pour soutenir les startups africaines

Accélérateur et investisseur sud-africain basé à Johannesburg, Founders Factory Africa (FFA) a annoncé, le 14 août dernier, l'obtention d'un financement supplémentaire de 114 millions de dollars de la part de la Fondation Mastercard et Johnson & Johnson Impact Ventures (JJIV).

« Nous sommes ravis de bénéficier d'un financement nouveau et dynamique, qui fait suite à des investissements antérieurs dans Founders Factory Africa par Standard Bank Group, Small Foundation et Netcare Group », a déclaré Alina Truhina, cofondatrice de FFA. Selon un communiqué de cette plateforme, cette subvention permettra à l'incubateur d'étendre son modèle sur le continent en vue de mieux servir les startups et les fondateurs axés sur la technologie à travers le continent africain.

Par ailleurs, avec ce nouveau financement, FFA ambitionne de redoubler d'efforts pour remédier aux déséquilibres entre les hommes et les femmes dans la sphère technologique. A cet effet, il souhaite fournir de façon équitable aux fondateurs des deux sexes le financement, les connaissances et le soutien pratique à la création d'entreprise dont ils ont besoin pour atteindre le succès commercial et créer un impact systémique en Afrique. Aux startups de manifester leur intérêt à ce soutien financier pour en bénéficier.

Créé en 2018, Founders Factory Africa a déjà soutenu plus d'une cinquantaine de startups technologiques dans onze pays africains, rapporte le site spécialisé We Are Tech. A travers sa politique de financement, elle pallie le déficit de financement de démarrage d'activités, qui a longtemps représenté un défi majeur à l'innovation.