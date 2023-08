Congo-Brazzaville: Subvention photojournalisme Ian Parry 2023 - Les candidatures attendues jusqu'au 31 août

Les personnes intéressées par la subvention de photojournalisme Ian Parry 2023 sont priées de faire parvenir leurs candidatures aux organisateurs du concours avant le 31 août. Ce concours vise à soutenir les jeunes photographes et émergents qui envisagent de faire carrière dans le photojournalisme.

Pour prendre part à ce concours, les candidats devront fournir un dossier constitué d'un projet, d'un porte folio de douze images, d'une spécification d'images 300dpi rvb jpgs et 2500px minimum sur le bord long, d'un titre de projet comprenant sa description et ses légendes, d'une proposition de projet pour les fonds de subvention et d'un justificatif d'âge et/ou de scolarité. Les candidatures devront être envoyées à l'adresse mail suivante : info@ianparry.org.

En outre, les candidats âgés de 25 ans en 2023 pourront postuler à cet l'appel ouvert. Par contre, ceux qui ont plus de 25 ans devront, au préalable, être inscrits à un cours de photographie. Les candidats de toutes les nationalités et n'importe quelle zone géographique sont éligibles à la subvention photojournalisme Ian Parry de l'année en cours. Toutefois, les travaux photographiques ayant déjà fait l'objet d'une manipulation numérique seront irrecevables.

Les lauréats de la subvention de photojournalisme Ian Parry 2023 recevront des avantages non négligeables, en l'occurrence une prime de 10.000 livres, un prêt d'équipement pendant un an, une inclusion dans l'examen du portefeuille de Hambourg, un examen du portefeuille de Londres avec les experts de l'industrie, un mentorat personnel d'un an avec un expert de l'industrie et une exposition des projets choisis à Londres. Ces récipiendaires pourront également bénéficier du prix horrifique Tom Stoddart pour l'excellence, décerné chaque année à la discrétion des juges, une mission de Legacy of war ainsi qu'une publication dans le Guardian.

Notons que Ian Parry offre un soutien financier, un mentorat et une aide continue pour la promotion des oeuvres des récipiendaires ou des lauréats. En fin de compte, tous les récipiendaires de la subvention photojournalisme Ian Parry intègrent le réseau et la grande famille des anciens récipiendaires qui se soucient profondément de la subvention et croient en l'importance du photojournalisme.