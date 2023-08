Congo-Kinshasa: Les immortelles chansons d'Afrique - « Gida » de Lita Bembo

Soliste, arrangeur et danseur d'exception, Lita Bembo a brillé, tel un astre, au firmament de la musique congolaise. Auteur de plusieurs titres à succès, il compose « Gida », un succès phénoménal.

Parue sous l'égide du label V.i.s.a 1980 de Franco Luambo Makiadi, cette chanson a été bien accueillie autant par les fans que par la critique. Selon certains commentateurs, cette mélopée a été dédiée à Brigitte, dont la déformation a donné Bizida puis Gida, une ravissante fille du quartier Matonge, dans la commune de Kalamu, en République démocratique du Congo.

Dans cette pièce musicale, constituée de trois parties, l'auteur relate la vie d'un amoureux déçu. Dans la première partie, l'homme du fait de la souffrance monologue en disant : « Nani azongisela ye epayi azali mosika, 8000 Km na beta ta makolo o, ata visa spécial ngai na kozwa mpo to kutana ngai na Gida », on peut comprendre par-là : « qui pourrait me la ramener de cet endroit lointain où elle se trouve, je pourrais marcher 8000 Km ou encore prendre un visa spécial pour qu'on se rencontre avec Gida ». Ensuite, il regroupera ses amis et ressassera les bons moments qu'il a passés à côté de sa dulcinée : « Baninga na yebisa bino mwa lisolo, oyo ya ngai na Gida bolingo ya somo. Oyo matonge ba melaka mayi te boyebi, mwana ngo se ko seka, na matama ya poupée », « les amis, laissez-moi vous raconter une petite histoire, Gida et moi sommes aimés d'un amour redoutable. Tout le quartier Matonge était stupéfait à cause de cette fille dont la manière de rire rappelle les joues d'une poupée ».

Dans la deuxième partie, le jeune homme commence par se demander ce qu'il doit faire car sa belle est allée dans les bras d'un autre homme avant de la supplier de revenir : « zonga zonga zonga Gida ye, zonga mama », ce qui signifie : « reviens, reviens, reviens Gida, reviens chérie ». Il lui dira, en outre, s'il arrivait qu'elle trébuche en chemin, qu'elle pense à lui, qu'elle rêve de lui. Notons que c'est cette deuxième partie qui est la plus connue de toute la chanson et c'est en elle que réside la beauté de ce tube.

La troisième partie est un sébène fait des solos endiablés du guitariste Dodoly, qui laisse le temps à Lita Bembo de faire son show avec ses jeux de pied épatant et ses glissades merveilleuses. On peut parfois le voir tenir le micro avec son socle puis tomber pour se relever de façon spectaculaire. Grâce à son talent hautement raffiné, il avait impressionné, en 1974, les artistes internationaux venus pour le combat Ali-Foreman, ce qui lui avait valu la palme du meilleur artiste. Tête d'affiche du groupe Stukas Boys, Gabriel Lita Bembo alias Libek, Kolo Kwanga, Showman, naquit le 8 août 1950 à Kinshasa. Après avoir fréquenté des orchestres tels que Vox africa, Los Matamoros, Yéyé National, c'est avec les Stukas qu'il a intégré en 1969 que sa notoriété va s'accroître. Il est auteur du rythme Ekonda saccadé.