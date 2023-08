Congo-Brazzaville: A la découverte de... Reich Mboungou, le Diable rouge handball lance ses premiers pas comme entraîneur

Durant la 52e édition du championnat national seniors hommes et dames qui s'est déroulée du 22 au 30 juillet à Brazzaville, Coach Reich était considéré comme l'un des plus jeunes membres des différents staffs techniques. Parfois agité lors des chaudes occasions, il a tenu le pari et a joué la finale.

Au terme d'une vingtaine d'années de pratique en tant que joueur, Reich Mboungou s'est installé sur le banc de Caïman aux côtés de son ancien entraîneur et actuel collègue, coach Bouity. La présence de ce dernier lui permet d'apprendre au fil des matchs et forger son expérience au quotidien. Aujourd'hui, il marque une entrée fracassante dans le monde de l'entraînement puisqu'il a joué la finale du championnat national et est vice-champion du Congo sous l'oeil de son entraîneur principal.

Coincé entre sa foi chrétienne et la vulgarité des supporteurs qui avaient pris d'assaut le gymnase Nicole-Oba durant la compétition, Reich Mboungou s'efforce à développer l'humilité en respectant les anciens. Il continue également de garder le contact avec les joueurs qui, pour la plupart, ont joué avec lui durant des années. Ce jeune promet de travailler dur afin de rendre fiers et d'honorer ses encadreurs comme Molongo Casimir, Xavier Malonga, Adrien Loufoua, Jean Jacques Bouity et autres.

Reconnu comme un arrière et demi-centre, il a commencé à pratiquer le handball au début des années 2000 au club Avenir du rail où il a découvert les premiers mouvements et gestes d'un handballeur. « Après AVR, je suis allé à Etoile du Congo où nous avons vraiment pratiqué ce sport en participant aux compétitions des cadets, juniors et séniors. J'ai également joué à Pointe-Noire chez Amical puis Patronage avant de revenir à Etoile du Congo et bouclé ma carrière à Caïman. J'ai grandi dans ce sport et j'ai commencé à diriger mes collègues dès le bas âge. J'aime vraiment l'aire de jeu mais comme je suis déjà installé sur le banc, je préfère entraîner », a-t-il indiqué.

Animé par son ambition et son désir extravagant d'apprendre, coach Reich côtoie parfois les entraîneurs des autres clubs afin de bien aiguiser son savoir. Malgré son jeune âge, il a réalisé et a vécu l'essentiel de la vie d'un handballeur de haut niveau. Il a, en effet, remporté des récompenses individuelles et collectives aux clubs et à l'équipe nationale tant au niveau national qu'international. Il est plusieurs fois champion du Congo en club, champion d'Afrique centrale puis vice-champion et médaillé de bronze aux Jeux africains avec les Diables rouges du Congo.

Il rêve aussi, un jour, donner au Congo un trophée de très haut niveau en tant qu'entraîneur de handball. « Si j'ai l'opportunité de participer aux stages de perfectionnement, je pourrai réaliser mes projets qui consistent à diriger l'équipe nationale du Congo et remporter des trophées ». Aux jeunes, il leur demande de batailler fort et de suivre les pas des aînés malgré les attaques sportives et les critiques. Ils doivent rester ouvert afin de faciliter leur apprentissage. Selon lui, les autorités devraient penser à valoriser le handball masculin au même titre que celui des femmes.