Niger: Diplomatie - Le ministre gabonais des affaires étrangères rencontre le président du Cnsp

Dans un geste qui en dit long sur la reconnaissance internationale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le général de brigade Abdourahamane Tiani, président du Cnsp, a reçu en ce mercredi après-midi au palais présidentiel de Niamey, un invité de marque en la personne de M. Hermann Immongault, ministre Gabonais en charge des Affaires Étrangères. Rapporte aniamey.com.

L'atmosphère empreinte de diplomatie et de signification s'est faite ressentir alors que M. Hermann Immongault est arrivé porteur d'un message du chef de l'État Gabonais, Ali Bongo Ondimba. En tant que président en exercice de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique Centrale (Cémac), Ali Bongo Ondimba représente non seulement le Gabon, mais aussi la voix des nations de cette région. », ajoute la source.

Malgré l'importance et l'ampleur de cette rencontre, un voile de discrétion demeure. Aucune déclaration officielle n'a été émise à la suite de la réunion entre le général de brigade Abdourahamane Tiani et M. Hermann Immongault. Cette rencontre se profile comme un moment clé qui pourrait potentiellement remodeler la dynamique régionale et internationale.

Pendant ce temps, les chefs d’état-major de la Cédéao évoquent « une mission de soutien à la stabilisation » au Niger. Les chefs d'état-major de la Cédéao sont au Ghana pour deux jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger et des questions logistiques et stratégiques qu'elle comporterait. Que faut-il retenir de cette première journée ?

C'est la deuxième fois que les chefs d'état-major se réunissent pour parler d'une éventuelle intervention au Niger. Les chefs d`État-major des armées ouest-africaines ont commencé, le jeudi 17 août 2023, à Accra au Ghana pour discuter d`une éventuelle intervention de l`armée au Niger après le coup d`État mené par des militaires.

Sauf changement de dernière minute, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines, réunis à Accra au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger, prévoient de se quitter lors d'une cérémonie de clôture vers 16h00 Gmt, selon le programme de la réunion.

A noter que les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont d'ailleurs multipliés ces derniers jours, en particulier de la part des Etats-Unis.