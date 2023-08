Sénégal: Le président du Conseil de la maison des éleveurs plaide pour la formation des jeunes

Ziguinchor — Le président du Conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal (CNMES), Ismaïla Sow, a plaidé, vendredi à Ziguinchor (sud), pour le renforcement des capacités des acteurs afin, dit-il, de »pouvoir développer l'élevage, créer des emplois et freiner l'émigration irrégulière ».

"Le développement de l'élevage passe par le renforcement des capacités des acteurs. Il faut qu'on pense à former les jeunes éleveurs pour la vie et la survie du secteur de l'élevage. Cette construction d'une nouvelle génération d'éleveurs va créer des emplois et freiner l'émigration irrégulière", a plaidé M. Sow qui effectuait une tournée auprès des éleveurs de la région de Ziguinchor pour s'enquérir de la situation du bétail.

"Nous avons effectué cette visite de deux jours à Ziguinchor pour discuter et partager avec les éleveurs. Cette rencontre permet de diagnostiquer les difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs de cette localité sud du pays", a-t-il expliqué, citant par exemple le vol de bétail et le conflit entre éleveurs et agriculteurs.

'Nous sommes là pour assister les éleveurs de Ziguinchor. Nous voulons promouvoir la concertation et la coopération entre nos membres", a ajouté M. Sow.

Il a dit avoir constaté qu'à Ziguinchor, »le bétail souffre d'un manque d'aliments » Il a également invité les autorités publiques à »davantage assister les éleveurs en aliments pour sauver le cheptel ».