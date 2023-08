Congo-Kinshasa: Financé par le Gouvernement coréen, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) - Clôture du Projet de « Développement des capacités du Centre National de Vulgarisation Agricole (CNVA) en RDC »

SEM Cho Jaichel, Ambassadeur de Corée (Photo d'archives)

Une vue du Centre National de Vulgarisation Agricole (Photo d'archives)

La cérémonie de clôture de ce jour s'est déroulée dans la Salle de Conférences du Cercle de Kinshasa en présence des personnalités congolaises et coréennes, entre autre au sommet, le Ministre congolais de l'Agriculture et l'Ambassadeur de la République de Corée en République démocratique du Congo.

Ce jeudi 17 août 2023 a marqué la fin du Projet de Développement des Capacités du Centre National de Vulgarisation Agricole (CNVA).

La cérémonie de clôture de ce projet du secteur agricole congolais s'est tenue au Cercle de Kinshasa avec la participation des personnalités suivantes, du côté congolais : SEM. José Mpanda, Ministre de l'Agriculture, M. Kalala Ilunga Mbayo Baudouin, Secrétaire général à l'Agriculture et Mme Lucianne Lutula Shoko, Directrice du Centre national de vulgarisation agricole ; et, du côté coréen : SEM Cho Jaichel, Ambassadeur de Corée, M. Choi Yeon-jae, Directeur-pays de la KOICA/RDC, et Docteur Kwon O-kyung, Administrateur en chef du projet.

Financé par le Gouvernement coréen à hauteur de 8 millions de dollars US, à travers la KOICA, et exécuté dans la banlieue de Kinshasa (site de N'djili SECOMAF) par le Ministère de l'Agriculture et la KOICA, avec l'accompagnement de l'Institut coréen en stratégie de développement (KDS), le projet qui se clôture ce jour avait un objectif principal très ambitieux à savoir, la mise en place d'un système national de vulgarisation agricole afin de donner naissance à toute une génération de vulgarisateurs capables de booster le développement du secteur agricole, ce secteur porteur d'espoirs en République démocratique du Congo.

Le projet de développement du CNVA a été lancé depuis 7 ans. Initialement prévu pour une période de 5 ans, soit de 2016 à 2020, le projet a connu une prolongation du fait de la pandémie de covid19.

En effet, le partenariat concluant ce projet entre la KOICA et le Ministère de l'Agriculture a été signé en avril 2016, et avait comme objectif : de légaliser l'intégration effective du système de vulgarisation agricole en RDC, d'établir le système national de formation pour les services de vulgarisation et d'améliorer les capacités du système de vulgarisation agricole au niveau des fermes.

Plus spécifiquement, il s'agissait de mettre en place un comité de pilotage au niveau national afin d'améliorer les services de vulgarisation agricole dans la ville de Kinshasa, avec des impacts possibles dans les villes avoisinantes, de construire un centre national moderne de formation en vulgarisation agricole pour offrir les services de vulgarisation à un grand nombre, et enfin, de mettre en place trois unités à savoir, la planification des opérations, la gestion et la formation des fermiers qui serviraient comme appui à la politique de développement du CNVA et à la promotion de l'intégration des systèmes de vulgarisation au niveau national.

En termes des réalisations engrangées au cours de la période du projet, nous pouvons mentionner, outre l'érection d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, l'intégration effective dans le système national et dans le budget national du CNVA, les formations des formateurs, les formations des leaders fermiers, le lancement expérimental des fermes modèles pour l'application des techniques agricoles modernes apprises, la mise en place pour la toute première fois en RDC d'une serre agricole en polycarbonate pour la croissance des cultures et l'amélioration de la productivité des agriculteurs et fermiers.

Ce projet entre dans le cadre de l'appui du Gouvernement coréen au développement du secteur agricole congolais. La Corée entend ainsi consolider son partenariat avec le Congo dans l'agriculture. De plus, en cette année où les deux pays commémorent le soixantième anniversaire de l'établissement des relations bilatérales, à travers les échanges des lettres de félicitations, au mois d'avril dernier, entre les deux Chefs d'Etat et les deux Ministres des Affaires Étrangères, il est plus qu'important de travail pour le renforcement des liens d'amitié déjà solides.

Les deux parties ont souhaité de tous leurs voeux la pérennisation de ce projet dont la gestion est, à partir de ce jour, confiée à la partie congolaise.