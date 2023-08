Congo-Kinshasa: Des syndicats des infirmiers appellent à l'alignement de nouvelles unités à la prime de risque

Les syndicats des infirmiers du secteur public ont appelé, jeudi 17 aout, le gouvernement à aligner des infirmiers nouvelles unités à la prime de risque à travers le pays.

Ils ont lancé cet appel lors de leur sit-in organisé devant la Primature, à Kinshasa.

A Radio Okapi, le secrétaire général de la Solidarite Syndicale des Infirmiers du Congo (SOLSICO), Anaclet Shisso a accusé le gouvernement de n'avoir pas honoré ses engagement pris à Bibua I, II et II.

Ces derniers prévoient notamment l'alignement à la prime de risque des nouvelles unités, la mécanisation des infirmiers non payés, la titularisation et la promotion en grades et l'admission sous statut des nouvelles unités.

« Si nous sommes venus c'est parce que nous avons un cadre qui nous régit, c'est l'arrêté interministériel. Nous avons effectué des travaux et nous aligné des gens pour la prime de risque et la mécanisation. Nous avons convenu que les nouvelles unités puissent avoir les numéros matricules et qu'il y ait la titularisation des postes ainsi de suite. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Par le gouvernement, nous entendons le ministre de la Santé qui ne veut même pas recevoir les syndicats, le ministre des Finances et celui du Budget qui ne veulent pas libérer les dossiers », a expliqué ce syndicaliste.

Anaclet Shisso a également regretté qu'ils n'aient pas échangé avec le Premier ministre faut de ses charges.

Ainsi, les infirmiers menacent de relancer la grève alors suspendue il y a quelques jours.

Ces blouses blanches ont ainsi manifesté au lendemain de leur assemblée générale des infirmiers, tenue à Kinshasa.